Le soccer québécois se porte bien et les sélections de l’équipe canadienne de soccer masculin en vue du match de barrage pour la Copa América contre Trinité-et-Tobago plus tard ce mois-ci en sont la preuve, croit le milieu de terrain du CF Montréal Mathieu Choinière.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Choinière fait partie des quatre joueurs du onze montréalais – dont trois Québécois – qui ont été retenus par l’entraîneur-chef par intérim de l’équipe canadienne, Mauro Biello, en vue du match qui sera présenté le 23 mars à Frisco, au Texas.

« Je suis fier qu’il y ait autant de Québécois rappelés par l’équipe nationale, a déclaré Choinière de Fort Lauderdale, en Floride, où le CF Montréal s’entraîne. Ça démontre que les entraîneurs au Québec font du très bon boulot pour amener les joueurs de soccer aux plus hauts niveaux. C’est formidable de voir ça. »

Choinière estime que les joueurs québécois bénéficient d’un changement de philosophie qui est en train de s’opérer au sein de l’équipe canadienne de soccer masculin. Biello, qui a déjà dirigé le CF Montréal, a indiqué mardi en annonçant ses sélections qu’il avait l’intention de faire subir une cure de rajeunissement à l’effectif canadien, en prévision de la Coupe du monde de 2026 qui se déroulera, entre autres, au Canada.

« J’ai discuté avec Mauro après le match au Japon [en octobre dernier], et il m’avait dit en gros que je devais performer avec mon club, que je devais jouer à mon poste, et c’est ce que j’ai essayé de faire en début de saison, a raconté Choinière. Je suis vraiment content d’être retenu une fois de plus, et j’ai hâte d’affronter Trinité-et-Tobago. »

Les autres joueurs du CF Montréal choisis par Biello sont le gardien de but Jonathan Sirois, le défenseur Joel Waterman, ainsi que le milieu de terrain Samuel Piette. Choinière a profité de l’occasion pour faire l’éloge de Sirois, qui en sera à une première sélection en carrière avec le Canada sur la scène internationale.

« S’il y a un seul gars qui mérite sa sélection, je crois que c’est lui. Il a offert de grosses performances, il a travaillé très fort et il a aidé l’équipe. Je pense que c’est plus que mérité [dans son cas] », a résumé le Québécois âgé de 25 ans.

Si le Canada l’emporte contre Trinité-et-Tobago, alors il se qualifiera pour la Copa América et se retrouvera au sein du groupe A en compagnie du Pérou, du Chili et… de l’Argentine.

Questionné à savoir s’il rêvait de se frotter au joueur étoile Lionel Messi en Copa América, après le rendez-vous manqué du week-end dernier contre l’Inter Miami en MLS, Choinière est demeuré évasif. Il a cependant chanté les louanges de l’Argentin, après l’avoir rencontré par hasard à la sortie du vestiaire en Floride.

« Il a été très généreux, il a pris le temps pour des photos, a signé un chandail… C’est quelqu’un de très sympa, a raconté le joueur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ç’a été très vite, mais c’était le fun de voir un joueur que tu regardes à la télé depuis que tu es jeune, qui est une idole pour tout le monde dans le soccer, être là. C’est intimidant, mais c’est aussi le fun. »

Il y a fort à parier que ça le sera beaucoup moins le week-end prochain, alors que le CF Montréal affrontera le Fire, à Chicago, samedi à compter de 14 h.