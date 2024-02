On a eu droit à du soccer de tuques, mercredi matin, au Centre Nutrilait.

Parce que la météo clémente des derniers jours n’a pas fait que l’affaire des citoyens qui en ont assez de l’hiver. Elle a aussi profité au CF Montréal, qui a exceptionnellement pu renouer avec un terrain synthétique extérieur de son centre d’entraînement en février.

Pour un club qui évolue loin de ses installations depuis janvier, en Arizona, en Floride et au pittoresque cégep Marie-Victorin, ça a « fait du bien », dixit le Québécois Rida Zouhir.

Ça fait toujours plaisir de revenir à la maison, a-t-il remarqué. […] J’ai passé la grande majorité de ma jeunesse sur ce terrain-là spécifiquement, parce que j’étais à l’Académie. Ça rappelle de bons souvenirs. Rida Zouhir

Zouhir, tout comme ses coéquipiers sous leurs tuques, était souriant mercredi. Le Bleu-blanc-noir avait raison de l’être : il a livré une performance plus qu’honorable face à Orlando lors du premier match de la saison, samedi dernier. Ce point récolté au terme d’un 0-0 relevé a été la récompense légitime d’une solide première sortie à l’étranger sur une séquence de six.

Le CFM aurait même pu se sauver avec la victoire s’il était parvenu à matérialiser quelques-unes de ses belles occasions. Bryce Duke ne le sait que trop bien.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS Bryce Duke

« On aurait pu revenir avec les trois points », a concédé le milieu de terrain américain après avoir souligné à quel point le résultat était encourageant pour la suite.

« Au cours des cinq premières minutes, on a eu trois ou quatre occasions. Plus la saison va avancer, plus vous allez voir ça tout au long du match, pas juste au début. Ensuite, c’est devenu plus défensif, et c’est normal pour un match à l’étranger. On a bien joué en défense pour garder notre jeu blanc. […] Comparativement à l’année dernière, on est déjà bien partis. C’est excitant. »

Les premiers points récoltés à l’étranger en 2023 l’ont été lors du neuvième match, un gain à Kansas City. Au total, c’était 2 victoires, 13 défaites, 2 matchs nuls sur les terrains adverses.

« On a proposé du très bon foot, s’est réjoui Zouhir. C’est le foot qu’on essaie de donner aux fans. Ça commence bien. »

Jeudi, le club repart vers le Texas, où il affrontera le FC Dallas samedi soir.

« On a mis la barre assez haute contre Orlando, estime Zouhir, qui a disputé les dernières minutes de jeu en Floride. Le plus gros défi pour nous sera de reproduire ce qu’on a fait. »

Courtois, nouveau citoyen américain

Zouhir discutait avec les médias au chaud, à l’intérieur, après une séance d’environ 1 h 30. Il s’est présenté avec un chandail des Red Hot Chili Peppers avant qu’un membre du club lui fournisse un survêtement du CFM pour les caméras.

- « T’es un fan des Red Hot, Rida ? », lui demande-t-on d’emblée.

- « Pardon ? », répond-il, incrédule.

- « Tu es un fan des Red Hot Chili Peppers, le groupe sur ton chandail ? »

- « Ah ! Non, je ne les connais pas. On m’a dit que c’était un band de musique. »

Notre question sur sa chanson préférée portant sur la Californie n’a donc pas pu être formulée.

Nous disions être « au chaud » à l’intérieur. C’est que bien que le mercure ait dépassé les 10 degrés Celsius mercredi avant-midi, il existe au Centre Nutrilait un certain microclimat duquel sévit un vent toujours froid émanant du fleuve Saint-Laurent, de l’autre côté du port de Montréal.

Bonnets, cache-cous, manches longues et pantalons athlétiques étaient de mise. Étrangement, l’Uruguayen Matías Cóccaro s’est présenté le visage emmitouflé — et la moustache dissimulée —, mais les jambes découvertes. Allez savoir.

Cet entraînement s’est d’ailleurs déroulé sans Laurent Courtois, retourné à Columbus cette semaine pour gérer certains trucs, que l’on suppose liés à son déménagement vers Montréal.

L’entraîneur-chef a lui-même éclairci une des raisons de son absence de la métropole québécoise avec une publication sur X mercredi.

« Premier match en MLS, les gars ont récolté un point durement gagné à Orlando, a-t-il écrit. Et la citoyenneté américaine 48 heures plus tard. Je veux remercier tous les gens impliqués dans cette épopée. Des humains de Columbus, de Chicago, de Montréal. Mes garçons… ma famille, des amis à Lyon, à l’Île de la Réunion. Je pense à vous beaucoup. »

À défaut de ce Laurent, le CFM en avait un autre pour s’occuper de l’entraînement. Pour les joueurs, que Laurent Ciman dirige un entraînement ponctuellement de la sorte ne change pas grand-chose.

« De toute façon, je crois que les entraînements sont filmés, et le coach les regarde à distance très soigneusement, souligne Zouhir en riant. Si tu ne fais pas le travail, tu peux être sûr qu’il va te le dire quand il va revenir. »

Même son de cloche pour Bryce Duke, qui note quand même une qualité non négligeable propre à Ciman.

« Lolo étant Lolo, il va te dire sans ambages ce que tu dois améliorer, ce que tu as bien fait. Et c’est ce que je respecte beaucoup chez lui. »