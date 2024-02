(Paris) Le président de la Ligue espagnole de football Javier Tebas a estimé qu’il y avait « 99 % de chances » que Kylian Mbappé « signe au Real Madrid », dans un entretien publié vendredi sur le site du quotidien sportif français L’Équipe.

Agence France-Presse

« Sachant qu’il quitte le PSG, il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c’est d’ores et déjà signé », a déclaré le patron de la Liga.

Le capitaine de l’équipe de France (25 ans), qui sera en fin de contrat avec le PSG en fin de saison, a annoncé début février aux dirigeants parisiens qu’il quitterait le club de la capitale l’été prochain après sept ans de présence.

Le Real Madrid, le club qui fait rêver Mbappé depuis son plus jeune âge et le convoite depuis plusieurs années, fait figure de grandissime favori pour l’enrôler et des négociations salariales ont déjà été entamées entre les deux parties, selon une source proche du dossier.

« C’est une grande nouvelle pour le Real et pour le football espagnol. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. De mon point de vue, (Jude) Bellingham, (Erling) Haaland et Mbappé sont les trois joueurs dominants sur la planète, et deux sont au Real Madrid », a ajouté Javier Tebas.

Le dirigeant de la Ligue espagnole en a également profité pour saluer la gestion du Real Madrid, à qui il s’est pourtant opposé ces derniers mois au sujet du projet de Superligue, toujours porté par le club madrilène et le FC Barcelone.

« Le Real est un club économiquement dans une situation optimale. Le président et le directeur général sont de très bons gestionnaires, mais ils sont très mauvais lorsqu’ils veulent organiser de nouvelles compétitions. Au niveau économique, ils sont très réactifs. Actuellement, leurs résultats financiers sont très bons et ils peuvent dépenser beaucoup plus qu’ils ne le font. Le Real a été très prudent financièrement et s’est préparé à la signature de Mbappé », a expliqué Javier Tebas.