Le temps qui sépare le CF Montréal de son premier match de la saison contre Orlando, samedi, se compte presque en heures. D’ici là, Laurent Courtois utilisera toutes les secondes pour peaufiner certains détails avec ses joueurs, question d’arriver fin prêt.

Le CF Montréal n’a remporté aucun de ses matchs préparatoires lors de son passage en Floride. Néanmoins, Courtois n’est pas inquiet pour autant en vue du coup d’envoi de la nouvelle campagne. Pour lui, chaque entraînement, ou match amical, est une occasion d’implanter son système, gagne ou perd.

« On a vraiment expérimenté, surtout dans le dernier match, toutes les images de qualité de ce groupe et à quel point ça peut être fragile si on ne prend pas soin des fondamentaux sur lesquels on s’est mis d’accord », a expliqué le Français aux membres de médias, mardi.

Reste que dans cette quête de perfectionnement, les résultats présaison ont été plutôt décevants, note l’entraîneur : « C’est clair que les résultats n’ont pas été là pendant les matchs amicaux, même si on peut les couper en plusieurs séquences. La dernière chose que je voulais, c’est qu’on ait des matchs amicaux tranquilles ou paisibles au niveau des résultats. »

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur du CF Montréal, Laurent Courtois

L’attaquant Ariel Lassiter arrive au même constat. Selon lui, la préparation s’est faite sans accroc majeur, mais les résultats en matchs se sont avérés en deçà des attentes. Il faut oublier et recommencer sur une nouvelle base. « On essaye de s’adapter et de créer de nouvelles habitudes différentes de l’an passé. On fait des choses complètement différentes et on joue aussi complètement différemment. Nous avons un nouveau style de jeu, peut-être plus divertissant. On sait aussi exactement ce qu’on veut. Samedi sera notre véritable premier test. »

Prêt pour Orlando

Ce nouveau style de jeu, dont fait mention Lassiter, est défini comme étant plus explosif, plus rapide, plus agressif. Ce qui séduit évidemment l’attaquant de 29 ans. « C’est cette nouvelle mentalité de connecter avec le milieu, grâce à ma vitesse et mon explosion, peu importe où le ballon sera sur le terrain. Mais à chaque match pendant la saison, mes habiletés offensives ressortiront naturellement. »

L’idée, c’est « de ne pas tomber dans l’excès », affirme Courtois.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, ARCHIVES LA PRESSE Camp d’entraînement du CF Montréal à Orlando

Il faut, soutient-il, « se sentir confortable […] pour reconnaître quand faire le jeu qu’on a envie de voir et quand est-ce que c’est le moment de passer à autre chose. C’est de trouver ce juste milieu ensemble entre le style de jeu et être compétitif. »

L’entraîneur ne s’est pas épanché sur l’éventuelle composition de son alignement pour le match inaugural de la saison. Certains joueurs ont cependant été épargnés lors des matchs préparatoires pour prévenir ou guérir certains pépins de santé. « On n’a pas voulu prendre de risque », a-t-il précisé.

Toutefois, tout le monde est revenu à l’entraînement mardi, a-t-il confirmé. « Les séances du mardi et du mercredi sont les plus intenses sur plein de niveaux et à partir du moment où le joueur est en incapacité d’être à 100 %, on ne va pas le mettre à risque. »

S’il n’a pas voulu se compromettre sur l’état de certains joueurs représentant toujours des cas douteux, Courtois a néanmoins confirmé que Samuel Piette, Victor Wanyama et Joel Waterman s’échangeront le brassard de capitaine au courant de la saison.