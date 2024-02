(Paris) « C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes », a déclaré jeudi le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, deux jours après le refus par le Conseil de Paris de toute vente de l’enceinte au club de la capitale.

Agence France-Presse

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc », a expliqué le dirigeant qatari à des journalistes en marge du Congrès de l’UEFA à Paris.

Le PSG, engagé jusqu’à fin 2043 dans un bail emphytéotique de trente ans avec la mairie, propriétaire, considère l’acquisition du stade indispensable pour mener à bien son projet d’agrandissement à 60 000 places, contre environ 48 000 actuellement.

Mais les négociations avec la municipalité sont au point mort depuis plus d’un an, l’exécutif parisien refusant toute cession du stade de la Porte de Saint-Cloud. Une position réaffirmée par le Conseil de Paris mardi, demandant que la modernisation de l’enceinte sportive « soit réalisée dans le cadre d’un montage satisfaisant toutes les parties, mais n’impliquant pas sa cession ».

Début janvier 2024, les adjoints à la Maire de Paris Emmanuel Grégoire et Pierre Rabadan avaient appelé le PSG à la reprise du dialogue, disant vouloir lui donner des « garanties » sur une location très longue durée.

Face à l’intransigeance de la Mairie, le PSG a envisagé plusieurs pistes, notamment un rachat du Stade de France, avant de retirer sa candidature. Le club étudie également l’option de la construction d’un autre stade en région parisienne.