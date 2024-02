Lionel Messi se sent « beaucoup mieux » et espère pouvoir jouer

(Tokyo) Il faut s’attendre à voir Lionel Messi jouer mercredi à Tokyo, alors que l’Inter Miami affrontera le club japonais Vissel Kobe dans le cadre d’un match amical.

Stephen Wade Associated Press

Et ne vous attendez pas à un autre cauchemar de relations publiques, comme ce fut le cas dimanche lorsque le capitaine de l’équipe d’Argentine est demeuré assis sur le banc pendant l’ensemble de la rencontre face à une équipe formée des meilleurs joueurs de Hong Kong, suscitant la colère de milliers de spectateurs qui ont demandé à être remboursés.

Son coéquipier Luis Suarez — un autre joueur vedette de l’Inter Miami — est aussi resté à l’écart du jeu.

Messi s’est présenté dans un hôtel cinq étoiles de Tokyo mardi pour sa deuxième conférence de presse depuis qu’il s’est joint à l’Inter Miami le 7 juin dernier, et sa première depuis le 17 août. Il s’est assis sur un tabouret, seul, vêtu d’une veste rose de l’équipe, et a fait preuve d’humilité.

Il a probablement été mis sous pression par les commanditaires japonais de l’évènement, dont le Vissel Kobe, un club où son ancien coéquipier du FC Barcelone Andres Iniesta est rapidement devenu un favori de la foule avant de quitter l’an dernier.

« La vérité, c’est que je me sens beaucoup mieux qu’il y a deux jours, a dit Messi en espagnol. Et tout dépendra de la manière dont les entraînements se dérouleront. Et si je suis honnête, j’ignore toujours si je serai en mesure (de jouer) ou non. Mais je me sens beaucoup mieux, et j’aimerais vraiment pouvoir jouer. »

Messi s’est entraîné en fin de journée mardi en banlieue de Tokyo et semblait en bonne condition physique, effectuant quelques exercices à pleine vitesse sans véritable difficulté sur un terrain d’entraînement de l’Association japonaise de soccer. Il n’a pas rencontré les journalistes après la séance.

Messi a tenté d’expliquer aux amateurs de soccer de Hong Kong qu’il n’était pas en mesure de jouer en raison d’une blessure à l’aine. Certains auraient aimé qu’il s’échauffe doucement pendant quelques minutes, ce qui aurait probablement satisfait les spectateurs qui ont assisté à un match qui n’avait aucune véritable valeur, outre celle promotionnelle.

« La vérité, c’est que la malchance s’est abattue sur moi la journée du match à Hong Kong », a-t-il expliqué, en ajoutant que « l’inconfort est demeuré et ç’aurait été très difficile pour moi de jouer. »

« Malheureusement, au soccer, tout peut arriver dans un match, et il se peut qu’on se blesse. C’est décevant, parce que je veux toujours être sur le terrain, je veux participer, et c’est encore plus vrai pour ces matchs, lorsque nous parcourons de grandes distances et que les spectateurs ont hâte de nous regarder jouer », a-t-il ajouté.

La tournée mondiale de l’Inter Miami a été très décevante, alors que l’équipe floridienne tente de développer son image de marque en misant sur Messi et Suarez, notamment. En cinq matchs au Salvador, à Dallas, en Arabie saoudite et à Hong Kong, l’Inter Miami n’a signé qu’une seule victoire, étant dominé 12-7 au chapitre des buts marqués.

La tournée asiatique se terminera mercredi avec un match au Stade national de Tokyo.