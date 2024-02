Aux partisans qui attendaient un gros nom chez le CF Montréal, votre souhait est exaucé. Josef Martínez est officiellement un Montréalais.

Le CF Montréal a annoncé mardi avoir acquis l’attaquant vedette originaire du Venezuela. Le joueur de 30 ans a signé une entente d’une saison pour 2024, assortie d’une année d’option pour 2025. Olivier Renard a utilisé de l’argent d’allocation ciblée pour l’amener de l’Inter Miami à Montréal.

« Merci pour la confiance, tous ensemble, allez Montréal », a lancé un Martinez vêtu de bleu, du haut du mont Royal, dans une vidéo publiée par le club, mardi.

Martínez, c’est l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire de la ligue. Avec Atlanta United, club avec lequel il a fait sa renommée entre 2017 et 2022, il a été champion de la Coupe MLS en 2018, de la US Open Cup et de la Campeones Cup en 2019. Il a remporté le Soulier d’Or en 2018, année au cours de laquelle il a marqué pas moins de 31 buts. La saison suivante, il en enfilait 27.

Il s’agit donc là, oui, d’un grand nom dans le premier championnat nord-américain. Mais il y a un mais, comme on peut l’entendre sur Les rois du monde.

Martínez n’est plus le même joueur depuis qu’il a subi différentes blessures, notamment au genou, depuis 2020. Il n’a pas retrouvé les mêmes sensations au cours des trois dernières saisons. C’est 12 buts en 2021, 9 en 2022, puis un mince 7 avec l’Inter Miami en 2023, malgré sa bonne prestation de 3 buts et 2 passes décisives pour aider les Herons à remporter la Coupe des ligues avec Lionel Messi.

Mais ce marqueur naturel a tout le talent pour rebondir. Généralement employé en pointe, on peut estimer qu’il devra en découdre avec Cóccaro pour le poste de titulaire à cette position. En théorie, si le Vénézuélien reste en santé et retrouve le fond du filet avec régularité, l’attaque montréalaise vient d’obtenir une profondeur de luxe.

Un Olivier Renard actif

Quel mercato, quand même, pour la direction sportive du CF Montréal. Seulement que pour le tiers offensif, il y a eu les arrivées de Matías Coccaro et Dominik Iankov la semaine dernière. Le prêt de Chinonso Offor vers la Bulgarie, annoncé lundi. Avec Martínez maintenant, Olivier Renard vient de donner un tout autre visage à l’artillerie montréalaise.

Parlerait-on même d’artillerie lourde ? Comme on le disait, ça reste à déterminer.

Le travail est-il terminé ? Probablement pas. Malgré le prêt d’Offor au FC Arda Kardzhali, il reste tout de même aussi Jules-Anthony Vilsaint, Kwadwo Opoku, Sunusi Ibrahim et Mason Toye qui voudront se tailler un poste en attaque.

Ça fait beaucoup de candidats pour peu d’élus. Un Mason Toye pourrait par ailleurs bénéficier d’un changement d’air, lui qui n’a jamais vraiment su s’implanter ni comme franc-tireur, ni comme attaquant impliqué dans la construction du jeu.

Une chose est certaine : si le (jeune) corps offensif du onze montréalais péchait par son inefficacité en 2023 – 36 buts sur 34 matchs, le 4e total le plus bas de la ligue –, la grande expérience qu’amène Josef Martínez lui sera grandement bénéfique.

Avec ses 105 buts en 165 matchs disputés en MLS, Martínez vient au 9e rang des meilleurs marqueurs de l’histoire du circuit.