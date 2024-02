L’attaquant Matías Cóccaro a signé une entente de trois ans, plus deux années d’option, avec le CF Montréal, mercredi.

Ignacio Piatti n’est plus un joueur du CF Montréal depuis 2019, mais son nom représente encore beaucoup pour l’équipe. Parlez-en à Matías Cóccaro.

Simon Servant La Presse Canadienne

L’Uruguayen de 26 ans connaissait très peu de choses à propos du Bleu-blanc-noir lorsqu’il a officiellement signé une entente de trois ans, plus deux années d’option, avec le club, mercredi. Cependant, son large sourire en disait beaucoup sur son admiration envers Piatti.

« Je ne connaissais aucun joueur de l’équipe actuelle, mais je connaissais le nom du fameux joueur argentin qui a joué ici et qui a eu un gros impact. Ç’a influencé ma décision. Je ne lui ai pas parlé, mais l’équipe m’a envoyé beaucoup de messages alors je suis ici pour donner mon maximum. Je suis très heureux et très excité de porter ce chandail », a indiqué Cóccaro par l’entremise d’un interprète, jeudi, après l’entraînement au complexe sportif du cégep Marie-Victorin.

À ce temps-ci de l’année, le soleil brille un peu moins au Québec qu’en Uruguay, mais Cóccaro a tout de même réussi à tomber sous le charme de sa nouvelle terre d’accueil. Il a même assisté au match du Rocket à Laval, mercredi, pendant lequel il a été présenté à la foule.

Cóccaro a laissé derrière lui une situation favorable avec le CA Huracan, en première division argentine, mais il a le sentiment que l’occasion offerte par la MLS et le CF Montréal peut l’aider à faire le saut en Europe.

« Le projet sportif de l’équipe est très intéressant. Je viens de quitter un club comme Huracan pour venir ici alors j’y crois vraiment et je suis très emballé d’en faire partie. Si ça peut m’ouvrir des portes vers l’Europe, je pense que c’est le chemin parfait à emprunter, a-t-il mentionné. La MLS est en pleine croissance. Je veux me faire connaître à travers la ligue et je veux avoir un impact. »

À la manière de Piatti, donc. Et si Cóccaro peut remplir le filet pour la formation montréalaise comme Piatti l’a fait pendant 135 matchs en MLS, les partisans ne voudront plus le laisser partir.

En 110 matchs avec le CA Huracan, Cóccaro a inscrit 31 buts. Le CF Montréal espère maintenant se servir de son flair offensif pour quitter les bas-fonds de la MLS en matière de buts marqués. Lors de la saison 2023, l’équipe n’a touché la cible que 36 fois en 34 parties, à égalité pour le quatrième pire total de la ligue.

Même s’il s’est dit « un amoureux des buts », Cóccaro veut être plus qu’un simple attaquant de pointe pour le Bleu-blanc-noir. Il est prêt à s’impliquer en défensive et à travailler conjointement avec d’autres joueurs à caractère offensif pour contribuer aux succès de l’équipe.

Je suis là pour marquer, mais je suis aussi là pour aider l’équipe. S’il faut descendre pour appliquer de la pression, je vais le faire. Je préfère jouer seul comme attaquant de pointe, mais je veux écouter ce que l’entraîneur me dit. Si je dois m’adapter, je le ferai. Mon objectif est de gagner et d’aider l’équipe. Matías Cóccaro

L’entraîneur-chef Laurent Courtois a déjà de beaux plans pour Coccaro cette saison, mais il veut donner à son nouvel attaquant une période d’adaptation.

« Il a de l’énergie et des qualités de joueur. J’ai une bonne idée de la façon dont il pourra avoir du succès pour nous, mais il faut lui donner du temps. Il doit s’habituer à la température, au terrain et à nos principes. Ce sera un joueur sur qui le club, les jeunes et les partisans pourront compter grâce à son attitude », a expliqué Courtois.

Maintenant que Coccaro est officiellement sous contrat avec les Montréalais, voilà que l’attaquant Josef Martinez fait l’objet de rumeurs crédibles. Quelques journalistes, dont le réputé Tom Bogert, de The Athletic, ont partagé sur le réseau social X qu’une entente entre le club et le Vénézuélien de 30 ans serait imminente.

Martinez a notamment été le joueur le plus utile de la MLS, en 2018.

« Les joueurs libres qui ont réalisé de belles choses, ils intéressent tout le monde. Je ne veux pas confirmer ou renier quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de joueurs que nous suivons », a simplement répondu Courtois.

Vilsaint en confiance

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jules-Anthony Vilsaint

L’arrivée de Coccaro — et potentiellement de Martinez — crée une certaine congestion à l’attaque, mais Jules-Anthony Vilsaint la voit d’un bon œil et il a de grandes attentes pour sa deuxième saison complète avec le club.

« Je veux marquer plus de buts et avoir plus de passes décisives. Je veux aider l’équipe à gagner, a-t-il affirmé, mercredi. (Matias) a fait une grosse impression. Il vient d’un endroit où c’est le foot ou rien. Nous espérons qu’il va produire offensivement et j’espère que nous allons bien nous entendre sur le terrain. »

Vilsaint n’a pris part qu’à 408 minutes en 2023, mais il a effectué quelques apparitions remarquées malgré certaines blessures. Le Québécois de 21 ans a conclu la campagne avec un but et une passe décisive, mais au-delà des statistiques, il a joué avec confiance en compagnie de Kwadwo Opoku et Sunusi Ibrahim.

Lorsqu’un journaliste a fait remarquer à Vilsaint qu’il semblait avoir gagné de la masse musculaire, l’attaquant a indiqué qu’il avait suivi un plan d’entraînement personnalisé pendant la saison morte.

« J’ai pris un petit peu de masse musculaire, mais je travaille encore là-dessus. Dans la MLS, il y a des défenseurs plus costauds alors je pense que ça va m’aider à plus aller au duel avec eux cette saison », a-t-il noté.