(Londres) L’attaquant norvégien Erling Haaland, sur la touche depuis début décembre, devrait faire son retour dans l’équipe de Manchester City mercredi contre Burnley en championnat, a annoncé mardi l’entraîneur Pep Guardiola.

Agence France-Presse

« Erling est un joueur important pour nous. Indisponible deux mois, mais il se sent bien. Nous avons une séance d’entraînement (cet après-midi), mais apparemment il sera avec nous demain (mercredi) », a déclaré Guardiola en conférence de presse.

L’avant-centre des Citizens, auteur cette saison de 14 buts en 15 rencontres de championnat, n’a plus goûté à la compétition depuis le 6 décembre contre Aston Villa en raison d’une blessure à un pied, une indisponibilité plus longue que prévue initialement.

Avant la 22e journée, les triples champions d’Angleterre en titre comptent cinq points de moins que l’actuel leader Liverpool en Premier League, mais avec un match en retard à disputer le 20 février à domicile contre Brentford.

Ils ont récemment récupéré les anciens blessés Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, et ils espèrent retrouver mercredi les défenseurs John Stones et Manuel Akanji.

« La nouvelle la plus importante, c’est que presque toute l’équipe est disponible », a commenté Guardiola.

C’est d’autant plus crucial que « la partie importante de la saison débute maintenant », a-t-il ajouté. « La Coupe d’Angleterre et la Ligue des champions approchent, et bien sûr la Premier League. C’est important d’avoir tout le monde disponible. On a toute l’équipe, on est forcément plus forts ».