Camp d’entraînement du CF Montréal S’éclater et travailler

« On s’éclate, on travaille, on rigole. Je ne pourrais pas être plus content que ça », a lancé Laurent Courtois avec entrain. Le nouvel entraîneur-chef du CF Montréal venait à peine de s’installer sur sa chaise pour sa disponibilité média virtuelle en direct de l’Arizona, vendredi.