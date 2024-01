« Après avoir mûrement réfléchi et discuté avec ma famille, j’ai décidé, pour des raisons personnelles, de prendre un peu de recul et de ne pas assumer le rôle de secrétaire générale de Canada Soccer. Je souhaite à Canada Soccer ce qu’il y a de mieux et je l’encouragerai de loin », a déclaré Alyson Walker.

(Montréal) Alyson Walker, qui venait tout juste d’être nommée secrétaire générale de Soccer Canada, a quitté ses fonctions avant même son entrée en poste « en raison d’un problème personnel imprévu ».

La Presse Canadienne

Walker, qui a été nommée le 22 décembre, devait entrer en fonction le 22 janvier, devenant ainsi la première femme à occuper le poste le plus important au sein l’organisation sportive canadienne.

« Après avoir mûrement réfléchi et discuté avec ma famille, j’ai décidé, pour des raisons personnelles, de prendre un peu de recul et de ne pas assumer le rôle de secrétaire générale de Canada Soccer. Je souhaite à Canada Soccer ce qu’il y a de mieux et je l’encouragerai de loin », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Soccer Canada a indiqué avoir appris la décision de Walker samedi dernier, « puisqu’elle ne sera pas en mesure de remplir les fonctions de secrétaire générale ».

« Nos pensées vont à Alyson qui doit faire face à un problème personnel inattendu qui l’empêche malheureusement d’assumer le rôle de secrétaire générale. Même si nous étions tous impatients de la voir diriger Canada Soccer, nous comprenons parfaitement et respectons profondément sa demande de respect de la vie privée. Nous lui souhaitons le meilleur », a mentionné la présidente de Soccer Canada, Charmaine Crooks.

Korn Ferry, la firme de consultation pour les organisations qui a contribué à l’embauche de Walker, a repris la recherche globale pour le poste de secrétaire général, qui inclura le groupe de candidats hautement qualifiés qui ont déjà été interviewés et étudiés.

Soccer Canada a précisé que Kelly Brown, l’actuelle directrice indépendante et responsable du comité des ressources humaines, dirigera le comité de transition qui comprendra également le chef des opérations, Mathieu Chamberland, le chef de la direction financière, Sean Hefferman, et le chef des communications et du contenu, Paulo Senra.

Walker avait été retenue après un processus d’embauche de quatre mois initié par Korn Ferry, au cours duquel plus de 200 candidats avaient été rencontrés, selon Soccer Canada. Elle a occupé divers postes de direction chez Bell Media, au Comité olympique canadien et chez Maple Leaf Sports and Entertainment.