Ramassez tous les déchets – ceux des autres aussi – avant de quitter le vestiaire. Ne lancez pas vos souliers sur le terrain en arrivant à l’entraînement : alignez-les proprement, plutôt.

Laurent Courtois a instauré des directives très précises aux joueurs du CF Montréal au cours de la première semaine de camp d’entraînement, en Arizona. Et ceux-ci en sont ravis.

« C’est un gars très ordonné, qui porte attention aux détails », a indiqué Bryce Duke en visioconférence, lundi après-midi.

Ces instructions, nommées comme autant d’exemples par le joueur américain, n’influencent pas directement le style de jeu du CFM, on s’entend. Elles servent plutôt à « rassembler l’équipe » et, éventuellement, pourront « être bénéfiques sur le terrain », estime-t-il.

Mais il y a aussi le « message » de Courtois, qui ne pourrait être plus « clair », selon lui.

Ça ne fait qu’une semaine, et déjà, on joue du très beau soccer. Tous les joueurs comprennent leur rôle. L’entraîneur nous parle de façon directe, il ne tourne pas autour du pot. […] Pour les joueurs, ça aide beaucoup à la compréhension de ses idées. Bryce Duke

S’agit-il d’une caractéristique qui a fait défaut à ce que tu as connu l’an dernier avec Hernán Losada, Bryce ?

« Tous les entraîneurs sont différents, répond-il diplomatiquement. Tout le monde a ses points positifs et ses points négatifs. Mais je trouve que ce qui a manqué l’an dernier, c’est une réponse claire. [Courtois] est arrivé et nous l’a donnée. Donc, les joueurs ne peuvent plus avoir d’excuses et dire qu’ils n’ont pas compris le message. Il est arrivé, nous l’a expliqué et nous a montré comment il voulait qu’on joue. C’est bon pour nous. »

George Campbell parle quant à lui d’une « fantastique semaine pour tout le monde », en Arizona.

« Beaucoup de travail de haute intensité, explique le défenseur. C’est normal, c’est la présaison, il faut se mettre en forme. On a reçu beaucoup de détails et d’instructions de notre entraîneur. On essaie tous de travailler avec lui et de faire de notre mieux pour établir un plan de match et une identité cette année. On a commencé tôt, ce qui est une bonne chose. Techniquement et tactiquement, ç’a été une belle semaine. »

PHOTO TIRÉE DE X @CFMONTREAL Laurent Courtois, nouvel entraîneur du CF Montréal

Contrairement à Duke, arrivé en avril, Campbell a connu la présaison 2023 avec Hernán Losada. Il y a des différences indiscutables, selon lui.

« Notre façon de jouer est complètement différente, assure l’Américain de 22 ans. Évidemment, ça prend du temps pour l’apprendre. […] Avec le ballon, ce sera complètement différent de l’an dernier. On aura beaucoup de succès en jouant un style de jeu divertissant. »

« Le poste de titulaire n’est garanti pour personne »

À son arrivée à Montréal en avril dernier, Bryce Duke avait très bien paru. Son acquisition avait été suivie d’une séquence de six matchs sans défaite pour le club. Mais ça s’est gâté par la suite. Avec du recul, le milieu offensif a peut-être compris pourquoi.

« C’était difficile de trouver un rythme l’an dernier, soumet-il. Je pense que je me suis fait substituer à la mi-temps plus que tout autre joueur. »

Vérification faite, Duke a été retiré après 45 minutes six fois sur 24 titularisations, toutes compétitions confondues. C’est autant que Lassi Lappalainen, qui a en revanche été titulaire à 14 reprises.

« Je me suis aussi blessé légèrement à l’ischiojambier, continue Duke. Ça m’a fait rater deux matchs. Cette année, mon but est de rester en santé. »

Le jeune joueur avait été acquis par le CF Montréal dans le but de le développer et, si possible, de lui faire prendre la même tangente que son compatriote Djordje Mihailovic. Comment compte-t-il s’assurer de faire partie des plans du successeur à Hernán Losada ?

« On commence tous sur une page blanche, croit Duke. Avec un nouvel entraîneur, le poste de titulaire n’est garanti pour personne. C’est le moment de te prouver à toi-même que tu mérites d’y être. C’est ma mentalité, et c’est celle de tout le monde. »

Du côté de Campbell, l’arrivée de Joaquín Sosa pourrait brouiller les cartes en défense. En théorie, le poste de défenseur central droit devrait revenir à l’Américain. Craint-il de se le faire ravir par le chamboulement que l’Uruguayen pourrait créer aux remparts ?

PHOTO TIRÉE DE X @CFMONTREAL Joaquín Sosa

Il parle lui aussi de la « page blanche », ou clean slate, liée à l’arrivée de Courtois. Mais sinon, il ne peut qu’offrir le « meilleur de lui-même à tous les jours ». « C’est de cette façon que le temps de jeu va venir. »

Un mois et demi à l’étranger

Le club est en Arizona depuis lundi dernier et y restera jusqu’à dimanche prochain. Il affrontera le Minnesota United samedi soir, dans le cadre de son premier match de présaison. Le lendemain, retour à Montréal pour une semaine avant de repartir pour la Floride le 4 février. Le plan est d’y rester jusqu’au lendemain du premier match de la saison, contre Orlando, le 24 février.

C’est quand même carrément un mois et demi à l’étranger pour cette présaison. Et ensuite, ce sera six matchs à l’étranger consécutifs. On sait que Laurent Courtois est heureux d’avoir ce « stage » à l’extérieur pour passer le plus de temps possible avec ses joueurs. Mais comment le vivent-ils, eux ?

« Je préfère commencer l’année à l’étranger plutôt que de devoir faire ces longs voyages durant la saison, lance Campbell. Je suis prêt. »

Bryce Duke ne s’en formalise pas non plus. Mais il faut dire que de sa chaise en visioconférence à Tucson, Bryce Duke n’est qu’à « deux heures de route » de la maison familiale, lui qui est originaire de l’État du Grand Canyon.

« L’Arizona, c’est l’endroit où je suis né, où j’ai grandi. C’est un environnement et une météo qui me sont familiers. Alors j’apprécie ces moments ici. »

Sa famille sera d’ailleurs présente pour l’affrontement contre le Minnesota, samedi.

« Je vais pouvoir en profiter, parce qu’on ne sait pas quand ils auront l’occasion de venir me voir jouer ! »