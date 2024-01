Soccer Canada a prolongé le mandat de Mauro Biello en tant qu’entraîneur par intérim de l’équipe nationale masculine jusqu’aux qualifications de la Copa America, en mars.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Biello, un ancien entraîneur adjoint, a temporairement été nommé entraîneur-chef lorsque John Herdman a démissionné, à la fin août, pour prendre les rênes du Toronto FC.

Soccer Canada a déclaré que Biello resterait à la barre jusqu’à ce qu’un entraîneur-chef permanent soit choisi.

L’instance dirigeante a affirmé qu’une « recherche mondiale » d’un entraîneur-chef permanent est « active et continue ». Biello a indiqué qu’il était candidat pour le poste.

Les Canadiens, classés au 48e rang mondial, affronteront Trinité-et-Tobago lors d’un match éliminatoire, le 23 mars à Frisco, au Texas, pour déterminer qui se qualifiera pour la Copa America. Le Costa Rica se mesurera au Honduras dans un autre duel de qualification au même endroit, le même jour.

« Nous avons un travail à terminer et nous sommes tous uniquement concentrés sur la victoire et l’obtention de notre place dans l’un des plus grands tournois du monde, a dit Biello par voie de communiqué. C’est une étape importante pour notre groupe de joueurs, notre programme et le Canada, alors que le voyage se poursuit vers la Coupe du monde de soccer de 2026. »

Le Canada présente une fiche de 1-2-0 sous la tutelle de Biello, un ancien international canadien qui a été entraîneur-chef de l’Impact de Montréal de 2015 à 2017.

Le Canada a été battu 4-1 contre le Japon lors d’un match amical en octobre, avant de perdre une série de deux matchs au total des buts contre la Jamaïque, en novembre. Ce revers a envoyé l’unifolié dans un affrontement éliminatoire contre Trinité-et-Tobago.

La Copa America, qui regroupe 16 équipes, se déroulera aux États-Unis du 20 juin au 14 juillet. Le tournoi met en vedette 10 équipes d’Amérique du Sud et six équipes invitées de la Concacaf, qui couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes.

Les États-Unis, le Mexique, la Jamaïque et le Panama se sont déjà qualifiés, et seront rejoints par les vainqueurs du match éliminatoire entre le Canada et Trinité-et-Tobago ainsi que celui entre le Costa Rica et le Honduras.

« La qualification pour la Copa America est une priorité absolue pour nous, et nous la considérons comme un tournoi majeur clé avant une Coupe du monde à domicile, a expliqué Paulo Senra, responsable des communications et du contenu de Soccer Canada, vendredi. Nous avons confiance en Mauro et la décision d’aujourd’hui maintient la stabilité dont notre programme masculin a besoin. »