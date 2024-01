(Rome) L’ancien international italien Daniele De Rossi a été nommé entraîneur de l’AS Rome jusqu’à la fin de la saison en cours, en remplacement du Portugais Jose Mourinho, limogé en début de journée, a annoncé mardi le club de 1re division italienne.

Agence France-Presse

« Daniele De Rossi a été nommé entraîneur de l’équipe première jusqu’au 30 juin 2024 », a écrit le club sur son compte X.

De Rossi, 40 ans, a disputé 616 matchs (63 buts) pendant 18 saisons entre 2001 et 2019 sous le maillot de la Roma, ce qui en fait le deuxième joueur le plus utilisé dans l’histoire du club, derrière l’icône Francesco Totti.

Il a raccroché ses crampons en 2020 après quelques mois en Argentine sous le maillot de Boca Juniors.

« L’émotion de pouvoir s’asseoir sur ce banc est indescriptible, tout le monde sait ce que la Roma signifie pour moi », a déclaré De Rossi, cité dans le communiqué du club.

« Nous n’avons pas de temps à perdre, nous n’avons pas le choix : être compétitifs, se battre pour nos objectifs et essayer de les atteindre sont les seules priorités que mon staff et moi-même nous sommes fixées », a-t-il assuré.

Champion du monde avec l’Italie en 2006 (117 sélections, 21 buts), l’ancien milieu de terrain a un palmarès relativement modeste avec la Roma : deux éditions de la Coupe d’Italie (2007, 2008) et la Supercoupe d’Italie 2007.

Sa carrière d’entraîneur est tout aussi modeste : il a fait partie de l’encadrement de l’équipe d’Italie pendant quelques mois (2021-22) puis a dirigé entre octobre 2022 et février 2023 la SPAL qui évoluait alors en 2e division et qui a été reléguée en Serie C à l’issue de la saison.

Sous sa direction, le club de la ville de Ferrare, en Émilie-Romagne, a disputé 17 matchs et n’en a remporté que trois.

L’AS Rome est, après sa lourde défaite contre l’AC Milan (3-1) dimanche, 9e du Championnat d’Italie.

Mourinho était en poste depuis juillet 2021 : il a offert à la Roma la première édition de la Ligue Europa Conference (C4) en 2022 et l’a conduit en finale de la Ligue Europa la saison dernière.

Mais la Roma est distancée dans la course au titre et même aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Elle a été également éliminée en quarts de finale de la Coupe d’Italie par le grand rival romain, la Lazio (1-0).