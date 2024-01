(Londres) L’attaquant argentin Lionel Messi, déjà vainqueur du Ballon d’Or, a été désigné meilleur joueur de l’année 2023 durant la cérémonie des prix des « meilleurs joueurs » de la FIFA organisée lundi à Londres.

Agence France-Presse

Le meneur de 36 ans a obtenu le même nombre de suffrages que le Norvégien Erling Haaland, favori après le triplé Ligue des champions, championnat et Coupe d’Angleterre, mais il s’est imposé après avoir été placé en tête par les capitaines des équipes nationales ayant participé au vote. Le Français Kylian Mbappé est troisième.

La milieu Aitana Bonmati, championne du monde avec l’Espagne et lauréate de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, a été désignée meilleure joueuse de l’année 2023.

PHOTO ADRIAN DENNIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Aitana Bonmati

L’Espagnole de 25 ans, déjà Ballon d’Or et meilleure joueuse UEFA de 2023, s’est imposée devant sa compatriote Jennifer Hermoso et la Colombienne Linda Caicedo à l’issue d’un vote des sélectionneuses et capitaines d’équipe nationale, de journalistes et de supporters prenant en compte la période allant du 1er août 2022 au 20 août 2023.

Plus de détails à venir.