Lionel Messi. Sergio Busquets. Jordi Alba. Et maintenant, Luis Suárez. Non, nous n’avons pas voyagé dans le temps au volant d’une DeLorean modifiée pour retourner admirer le FC Barcelone de 2014. Nous sommes bel et bien en 2023, et ces grands noms de l’histoire du Barça joueront de nouveau ensemble en 2024. Cette fois, ce sera à l’Inter Miami.

Vendredi, Miami a annoncé que Suárez viendra rejoindre ses anciens coéquipiers en Floride pour la prochaine saison. L’informateur Fabrizio Romano avait indiqué plus tôt dans la journée que l’Uruguayen de 36 ans a aussi une option à son contrat pour 2025.

« Je suis très heureux et excité par ce nouveau défi avec l’Inter Miami, a indiqué Suárez par communiqué. […] Je vais tout donner pour procurer de la joie à ces partisans dont j’ai tant entendu parler, et j’ai hâte d’être réuni avec ces grands amis et joueurs. »

Le propriétaire majoritaire Jorge Mas se dit « heureux d’accueillir l’attaquant de trempe mondiale » qu’est l’international uruguayen. « Luis est un féroce compétiteur dont l’envie de vaincre représente ce que nous recherchons chez nos joueurs. On a promis à nos partisans qu’on irait chercher les meilleurs joueurs au monde pour bâtir un effectif pouvant atteindre les plus grands échelons du soccer en Amérique. »

David Beckham, copropriétaire de l’équipe, se dit « enjoué d’avoir la qualité et la passion d’un joueur comme Luis au sein du club ». « Il rejoint une équipe qui inspire la prochaine génération. Nous avons hâte de le voir fouler le terrain avec ses anciens coéquipiers et les joueurs de notre Académie. »

Encore au sommet au Brésil

Il s’agit là d’un autre grand coup pour les Herons. Un coup de marketing, certainement. Pour le sportif, ça reste à déterminer, même si Suárez est encore en très grande forme offensive.

Le quatuor a fait la pluie et le beau temps – surtout le beau temps – au Barça entre 2014 et 2020. Les 4 ont gagné au total 13 trophées ensemble, dont 4 titres de la Liga en 6 ans et celui de la Ligue des champions, en 2015. Sur le plan personnel, c’est avec les Catalans que Suárez a été le plus létal : 195 buts, 113 passes décisives en 283 matchs.

Mais ces chiffres ont été obtenus au sommet de sa carrière. Bien qu’il ait de nouveau remporté la Liga avec l’Atlético Madrid en 2021, il est depuis reparti en Uruguay chez le Nacional, le club de son enfance, en 2022.

En 2023, il a pris la direction de la première division brésilienne, avec Grêmio. Malgré son âge, il ne semble pas avoir perdu sa touche de marqueur : Suarez a inscrit 26 buts et 17 passes en 53 rencontres au Brésil en 2023. Il a été nommé meilleur joueur et meilleur attaquant du championnat brésilien, aidant Grêmio à remporter deux titres.

Alors non, Suárez n’a pas que des dents de glouton. Et ce, même si son passé de mordeur en série lui colle toujours à la peau. C’est ce qui arrive lorsqu’on jette ses crocs à trois (!) reprises sur des adversaires au cours de sa carrière.

C’est arrivé une première fois en 2010, au début de son parcours professionnel en Europe, alors qu’il évoluait pour l’Ajax d’Amsterdam. Il avait été suspendu sept matchs.

C’est arrivé une deuxième fois en 2013, pendant ses belles années à Liverpool. Il avait été suspendu 10 matchs pour avoir mordu le bras de Branislav Ivanovic.

Puis il n’a pu s’empêcher de récidiver l’année suivante… sur la plus grande scène possible, à la Coupe du monde. L’Uruguay affrontait l’Italie en phase de groupe. Dans la surface, Suárez a jeté son dévolu sur l’épaule de Giorgio Chiellini. Une attaque féroce qui a laissé des marques.

PHOTO PETE KIEHART, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le passé de mordeur en série colle toujours à la peau de Luis Suárez, comme le montre cette figurine.

Il a été suspendu neuf matchs pour ce geste et a été expulsé du tournoi.

Suárez traîne une réputation de vilain pour ces actions et pour avoir rabattu un tir du Ghana avec ses mains sur la ligne de but au Mondial de 2010. C’est malgré tout notamment grâce à ses prouesses que l’Uruguay a remporté la prestigieuse Copa América en 2011. L’attaquant est le joueur le plus prolifique de l’histoire de son pays, avec 68 buts et 138 apparitions pour La Celeste.

En ce vendredi de décembre, force est de constater que ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers barcelonais sont romantiques.