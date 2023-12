Le CF Montréal à la Mission Bon Accueil « À la fin, on est tous des voisins »

Aerosmith chante Dream On dans les haut-parleurs. Les boîtes de vêtements à donner sont empilées et distribuées aux tables de travail. Des employés du CF Montréal s’affairent à les trier. Parmi eux, Nathan Saliba et Samuel Piette, qui s’attellent à la tâche avec le sérieux qu’on leur connaît.