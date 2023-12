La finale de la Coupe MLS entre le Crew de Columbus et le LAFC se jouera selon un thème particulier, samedi : celui du soccer québécois. Plusieurs ex-artisans du foot d’ici se retrouveront pour disputer un match qui s’annonce offensif et spectaculaire. La Presse propose cinq raisons de s’y intéresser.

Le Québec un peu partout

Il y aura de l’héritage du soccer québécois et montréalais au pied carré en cette finale de la Coupe MLS.

Du côté du LAFC, le gardien Maxime Crépeau, de retour de sa fracture de la jambe subie en finale l’an dernier, et l’entraîneur adjoint Marc Dos Santos. Ces deux représentants de la Belle Province et anciens de l’Impact ont remporté le titre l’an dernier face à l’Union de Philadelphie.

Du côté du Crew, la liste d’anciens Montréalais est longue : le défenseur Rudy Camacho, échangé du CF Montréal au cours de l’été. Le gardien Evan Bush, le second du titulaire Patrick Schulte, qui a surtout agi à titre de mentor pour le portier recrue en 2023. Le latéral québécois Mohamed Farsi, qui vient de connaître sa première saison complète en MLS. Et ce, grâce à Wilfried Nancy, l’entraîneur-chef français qui est passé du CFM à Columbus l’an dernier, avec son adjoint Kwame Ampadu, son préparateur physique Jules Gueguen et l’analyste vidéo Maxime Chalier.

« Je suis très fier de ça », a mentionné Nancy au sujet de la représentation du Québec en finale de la Coupe MLS, mardi matin en conférence de presse à Columbus.

« On s’envoyait des messages avec Marc Dos Santos […], comme quoi la vie est marrante parce qu’on était ensemble à Montréal, on a travaillé ensemble. Maintenant, Marc vit à Los Angeles et moi, à Columbus, et on se retrouve pour une finale MLS. C’est la beauté de la vie, du football. On le mérite, en toute humilité, parce qu’il y a du travail qui a été fait, des risques pris. On se retrouve en finale avec des joueurs et des coachs québécois, et on est très fiers de ça. »

Un Crew « sans limites »

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Wilfried Nancy

Vous souvenez-vous du soccer spectaculaire déployé par le CF Montréal en 2022 ? Le Crew de Wilfried Nancy, en 2023, en a ajouté une couche. Jusqu’à en faire l’équipe la plus divertissante à regarder dans la MLS cette année. Ce n’est pas que l’auteur de ces lignes qui le dit : Nancy et son Crew sont la coqueluche des médias américains depuis l’arrivée du Français à la barre. En bâtissant son jeu de l’arrière, en effectuant de courtes et rapides passes jusqu’à l’avant, en conservant la possession, le Crew a marqué 67 buts en 2023, soit le plus haut total de la ligue. Le Crew est vif et œuvre sans relâche. Il est « sans limites », dixit Nancy.

L’affamé Denis Bouanga

PHOTO MARCIO JOSÉ SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Denis Bouanga

Mais devant eux, l’opposition est de taille. Et si le Crew a marqué beaucoup de buts, il a aussi bien souvent laissé son jeu ouvert derrière. Cet espace, Denis Bouanga et Carlos Vela ne voudront en faire qu’une bouchée. Denis Bouanga, un Français arrivé de Saint-Étienne à l’été 2022, a remporté le Soulier d’or de la MLS, avec 20 réussites, en plus de ses 7 passes décisives. Il a aussi marqué quatre buts en quatre matchs de séries. Autrement dit : il est tout feu tout flamme. Carlos Vela est synonyme du LAFC depuis la première saison du club en 2018. Encore cette année, il a inscrit son nom sur la feuille de pointage avec régularité (9 buts, 12 passes). Rudy Camacho et les remparts de Columbus auront du pain sur la planche.

Match offensif à prévoir

PHOTO CAROLYN KASTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cucho Hernández

On parlait du brio offensif du Crew de Columbus : on prédit que vos yeux seront rivés sur le Colombien Cucho Hernández et l’Uruguayen Diego Rossi. Laissons l’entraîneur-chef du LAFC, Steve Cherundolo, vous expliquer pourquoi son équipe doit particulièrement se méfier de Cucho, auteur de 16 buts et 11 passes cette année. « Il a tout pour lui [he is the full package], dit-il. Il est bon techniquement et physiquement. Il a de la jugeote, il est intelligent, il sait comment baisser son épaule pour déjouer les défenseurs, il le fait à un très haut niveau. On aura les mains pleines. » Oui, on s’attend à un match offensif.

Le sourire de Chiellini

PHOTO RYAN SUN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Giorgio Chiellini

C’est ici que le nom de Giorgio Chiellini entre dans la conversation. Le défenseur italien, un vétéran de 39 ans, champion l’an dernier et avec l’Italie à l’Euro 2020, est un modèle pour qui s’intéresse aux athlètes aussi souriants que compétitifs. Il semble même avoir tissé une belle amitié avec Crépeau. Ces deux hommes ont la cause défensive à cœur. « C’est un disciple de ce sport, estime Cherundolo. Il regarde toutes les équipes MLS, tous les joueurs, les vidéos après les matchs et dans l’avion. Il pose des questions. Il montre des vidéos aux autres joueurs. Il s’assure de connaître tous nos adversaires de fond en comble avant de les affronter. » On peut être certains que Chiellini sera prêt pour cette deuxième finale en deux ans. Et assurés que les caméras s’amuseront à se braquer sur lui pour capter son sourire et son esprit sportif bon enfant à plusieurs moments dans ce match.

LAFC c. Crew de Columbus, samedi à 16 h