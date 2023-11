PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Kylian Mbappé va « gagner de nombreux Ballons d’or », a déclaré jeudi son entraîneur au Paris SG Luis Enrique, trois jours après la troisième place dans le classement de cette récompense individuelle du Français derrière Messi et Haaland.

Agence France-Presse

Interrogé en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines) sur les chances de la vedette du PSG de gagner un jour cette récompense, le coach espagnol a répondu : « Pour gagner des Ballons d’or, en plus de ce qu’un joueur apporte au niveau individuel – et pour Kylian c’est le maximum – il faut avoir des trophées en club et en sélection ».

« Ici (au PSG) on essaie d’en gagner un maximum, et un joueur comme Kylian, je suis sûr qu’il va conquérir de nombreux Ballons d’or », a ajouté Luis Enrique.

L’Argentin Lionel Messi, vainqueur du Mondial au Qatar et qui a quitté le PSG cet été, a remporté lundi soir à Paris son huitième Ballon d’or. Kylian Mbappé s’est classé troisième, devancé également par le Norvégien de Manchester City Erling Haaland.

Questionné sur la possibilité d’une sélection en équipe de France par Didier Deschamps d’un autre Parisien, le milieu Warren Zaïre-Emery qui, à 17 ans, enchaîne les performances de haut vol, Luis Enrique a souligné : « si j’étais sélectionneur de l’Espagne (poste qu’il a occupé de 2018 à 2022, NDLR), je convoquerais à chaque fois Warren, mais je ne le suis pas en France ».

« Tout le monde voit ce qu’il se passe, ce n’est pas moi qui l’ai découvert, mais (l’ancien entraîneur du PSG Christophe) Galtier, je l’ai vu jouer l’année dernière, dans un couloir ou partout où tu le places il joue bien, il est exemplaire et spectaculaire », a poursuivi le technicien.

« Il est un exemple pour tous les joueurs qui veulent être professionnels, pas seulement lors des matchs, mais tous les jours à l’entraînement ou sur les machines, en dehors des heures d’entraînement », l’a félicité Luis Enrique.