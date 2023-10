Christine Sinclair et Marie-Philip Poulin ont échangé avant le début du match.

Les Brésiliennes ne sont pas venues à Montréal pour assister aux célébrations entourant la fin de la carrière de Christine Sinclair. Les Brésiliennes sont venues pour les gâcher.

Debinha a marqué d’une frappe déviée à la 94e minute pour donner la victoire au Brésil, 1-0, face au Canada, devant un stade Saputo rempli à guichets fermés.

Le résultat de cette rencontre a été logique. Le Canada, grâce au brio de sa gardienne Kailen Sheridan, avait su résister aux nombreux assauts brésiliens. Les Rouges avaient aussi joué de malchance en perdant les services de Jessie Fleming à la 22e minute.

Fleming, c’est l’as du Canada au milieu de terrain. Sans elle, et malgré quelques bonnes percées de sa remplaçante Julia Grosso, les Rouges ont perdu leur cohésion.

Les Canadiennes ont connu un fort début de match, particulièrement avec Ashley Lawrence et Adriana Leon dans le couloir droit. Mais ça s’est essoufflé par la suite.

Le brio de la légendaire Marta et d’Adriana de l’autre côté a particulièrement donné du fil à retordre à la défense canadienne.

Nichelle Prince a bien failli ouvrir la marque pour le Canada en toute fin de première mi-temps, mais elle n’a pu enfiler l’aiguille à bout portant sur une passe d’Adriana Leon de la surface. La seule vraie occasion franche des championnes olympiques dans cette rencontre.

Ovations pour Christine Sinclair

« Remplacement pour le Canada », entend-on dans les haut-parleurs à la 66e minute. La foule porte son regard sur les lignes de côté. Christine Sinclair s’apprête à faire son entrée. Ovation debout instantanée.

Sinclair a foulé pour la toute dernière fois la pelouse montréalaise. Elle dispute cet automne les quatre derniers matchs de sa grande carrière.

Avant même que le premier coup de sifflet soit donné, les partisans ont eu droit à un grand moment sportif canadien : un échange de maillot entre la meilleure joueuse de hockey au monde, Marie-Philip Poulin, et la plus grande buteuse de l’histoire du soccer international masculin et féminin, Christine Sinclair. Les deux athlètes ont été applaudies chaudement au stade Saputo.

Puis, en hommage à Sinclair et son numéro 12, la foule l’a ovationnée pendant toute la 12e minute.

Et au coup de sifflet final, la sélection canadienne a fait le tour du terrain, Sinclair en tête, sous les acclamations de la foule.

Les Canadiennes n’ont peut-être pas gagné, mais elles ont reçu une bonne dose d’amour du public montréalais.