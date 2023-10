La saison du CF Montréal s'est terminée quelques minutes après la fin de son match à Columbus.

Et leur cœur en prend plein la gueule.

Le CF Montréal l’avait, sa qualification. Malgré la défaite de 2-1 contre le Crew, à Columbus lors du match ultime de samedi. Malgré une fin de saison catastrophique d’une seule victoire en neuf matchs.

Puis, à plus de 600 kilomètres de là, le battement d’ailes d’un papillon. Et, à Columbus, l’ouragan.

À Nashville, John Tolkin a marqué sur penalty, pour donner la victoire aux Red Bulls à la 94e minute. Un gain qui a permis à New York de ravir la 9e place à Montréal, ainsi relégué à la 10e position.

« Honnêtement, ça fait mal », a convenu un Hernán Losada dépité après les évènements.

« C’est très dommage, continue-t-il. On était en position pour le match de qualification pendant plusieurs semaines. Et à la dernière minute, on le rate par deux points. »

« C’est à nous de relever la tête, dit-il. D’être heureux d’avoir représenté le club avec beaucoup d’honneur. »

« Une des meilleures équipes de la ligue »

Oui, c’est crève-cœur. La défaite à Columbus était prévisible, mais la performance des Montréalais a été honorable, surtout en première demie.

Le Crew a dominé le débat. C’est comme ça que l’équipe de Wilfried Nancy fonctionne, surtout à la maison. Mais contre toute attente, Montréal a frappé le premier.

À la 7e minute, Nathan Saliba a envoyé une passe longue et savoureuse à Zachary Brault-Guillard, qui a rejoint le ballon dans la surface. Le Québécois a eu le champ libre pour simplement remettre à Sunusi Ibrahim à sa gauche. Celui-ci a enfilé l’aiguille dans un filet ouvert.

PHOTO JOSEPH MAIORANA, USA TODAY SPORTS Sunusi Ibrahim (14), attaquant du CF Montréal, célèbre après avoir marqué un but durant la première mi-temps.

Mais le Crew a répliqué 10 minutes plus tard, gracieuseté d’une très jolie frappe du joueur étoile Cucho Hernández. Au retour des vestiaires, Darlington Nagbe a donné les devants aux locaux avec un beau but tiré de l’orée de la surface. Le rouleau compresseur de l’équipe de l’Ohio a ensuite fait le reste du travail.

« Je pense que c’est une des meilleures équipes de la ligue », a lancé Joel Waterman, lucide en conférence de presse comme sur le terrain. En mission à Columbus, il a été le meilleur joueur des siens samedi. Sans ses blocs et son courage en défense, la marque n’aurait pas été serrée.

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, USA TODAY SPORTS L’attaquant du Crew de Columbus Christian Ramírez (17) réagit après avoir été taclé par le défenseur du CF Montréal Joel Waterman (16).

« Ils ont la capacité de garder le ballon, de t’attirer, de te faire te poser des questions sur tes propres tactiques pour reprendre le ballon. »

« On va continuer de travailler sur notre identité et sur la façon dont on joue, dit-il avec franchise. En espérant pouvoir développer ça un peu plus l’an prochain. »

« La saison est de 34 matchs »

Chez le CFM, du moins pour ses membres à qui on a parlé après le match, le résultat de la saison n’est pas la conséquence de ce qui s’est passé à Columbus samedi.

Waterman mentionne les performances très pauvres du club à l’étranger. L’Impact n’en a gagné que 2 sur 17.

Gagner quelques matchs à l’extérieur, ça aurait pu nous aider. […] On doit se regarder dans le miroir. On n’avait pas à être dans cette position au dernier match. On doit penser à ce qu’on doit faire de mieux, pas espérer que les autres équipes nous aident. Joel Waterman, défenseur du CF Montréal

Losada et lui évoquent les deux matchs nuls décevants à la maison en septembre, contre le Fire de Chicago (0-0) et le FC Cincinnati (1-1).

Le CFM a perdu des points « sur la toute dernière action contre Cincinnati, dit le défenseur. À la fin, c’est ça qui fait la différence ».

« La saison est de 34 matchs, rappelle Losada. […] On a eu une très belle fiche à la maison, mais très mauvaise à l’étranger. »

« Olivier, c’est mon boss »

À chaud, que doit faire le club pour évoluer dans la bonne direction l’an prochain ?

« On a une équipe très jeune, souligne Waterman. Ç’a été une année fantastique pour plusieurs de nos jeunes joueurs, en termes d’expérience. On peut bâtir là-dessus. […] La maturité émotionnelle sera très importante pour notre équipe. »

PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS Hernán Losada

Notre groupe s’est beaucoup amélioré. Si tu fais la comparaison entre maintenant et le début de la saison, plusieurs joueurs ont eu une belle progression, sans dire de noms. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Après le départ de Wilfried Nancy et de plusieurs joueurs clés de ses succès l’an dernier, Montréal a vécu une saison de transition. Il n’atteint toutefois pas le but avoué de l’organisation d’atteindre les séries en 2023.

Hernán Losada, qui a encore une année à son contrat, estime-t-il que son poste est en danger ?

« On va faire une analyse avec tout le club, répond-il. Olivier [Renard], c’est mon boss. C’est lui qui m’a choisi, et qui choisit le groupe de joueurs. […] On est tous dans le même bateau, on a beaucoup construit cette saison, et on va faire plus de progression l’année prochaine. »