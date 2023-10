Takumi Minamino et Samuel Piette

Le Canada s’est tiré dans le pied. Puis n’a pas eu le temps d’analyser sa blessure qu’il s’est tiré dans l’autre pied. Les Canadiens ont subi une dure défaite de 4-1 face aux Japonais, vendredi à Niigata, dans un match amical rapidement devenu une dégelée.

Ce n’est certainement pas l’entrée en matière que l’entraîneur-chef par intérim du Canada, Mauro Biello, aurait souhaitée pour sa première audition. La légende de l’Impact veut devenir le sélectionneur permanent de l’unifolié.

Au début, on a pu blâmer la nervosité. Le Japon a ouvert la marque après 80 secondes de jeu, alors que les Rouges ont été coupables d’un véritable cafouillage défensif devant le filet de Milan Borjan.

Étaient-ils éblouis devant ces étoiles japonaises ? Les Samouraïs bleus sont l’équipe de l’heure dans le soccer international. Avant cette rencontre, le Japon avait marqué 18 buts en 4 affrontements, poussant la Turquie et l’Allemagne à la recherche de nouveaux entraîneurs-chefs. C’est dire à quel point l’organisation de ce match amical était casse-cou pour le Canada, dont les joueurs devaient en plus voyager à l’autre bout du monde pour la disputer.

Le Canada a ensuite réussi à calmer le jeu un peu. Alphonso Davies est même parvenu à obtenir un penalty à la 19e minute. Jonathan David s’est toutefois buté au gardien Osako Keisuke, et n’a pu convertir.

Puis les maigres espoirs ont été anéantis coup sur coup, à la 39e et la 42e. Davies a marqué un but contre son camp de façon loufoque, et Alistair Johnston s’est facilement fait battre en défense devant sa zone, séquence qui a ultimement permis à Keito Nakamura de faire 3-0.

La réorganisation de la mi-temps n’a pas eu l’effet escompté, et le Canada a cette fois été battu par une attaque japonaise létale, qui a enfilé à la 49e son 22e but en 5 rencontres.

Junior Hoilett est parvenu à sauver quelque peu l’honneur des Canadiens à la 89e, en marquant le 4-1 alors que le Japon avait levé le pied.

Pour les partisans du CF Montréal, une bonne nouvelle est quand même ressortie de ce match : Mathieu Choinière est entré en jeu à la 62e, et a ainsi disputé ses premières minutes avec l’équipe séniore.

L’aura autour de l’équipe canadienne s’est étiolée depuis la qualification pour la Coupe du monde masculine. Des matchs comme celui-ci démontrent le gouffre qui la sépare des meilleures sélections. Mais il faut les jouer, ces matchs, pour en être convaincus.

Maintenant, Biello a un mois pour en retirer les bonnes conclusions, et arriver aux deux rencontres de novembre préparé. Oui, il y jouera la qualification du Canada pour la Copa América de l’été prochain. Mais il y jouera aussi son poste.