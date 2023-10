Ça aura pris 33 matchs, mais le CF Montréal semble enfin avoir trouvé une combinaison offensive gagnante.

Le trio composé de Romell Quioto, Kwadwo Opoku et Sunusi Ibrahim a été inspiré, samedi soir dans un stade Saputo mouillé, et a permis à l’Impact de l’emporter 4-1 face aux Timbers de Portland.

Ibrahim a marqué de l’embouchure à la 28e, sur une passe décisive d’Opoku. Opoku a marqué de l’orée de la surface à la 35e, sur une passe d’Ibrahim. Mason Toye a aussi retrouvé le fond du filet à la 76e pour le 4-0, après avoir remplacé Ibrahim quelques minutes plus tôt.

Mais c’est le puissant missile de Mathieu Choinière à la 64e qui a frappé l’imaginaire. Le Québécois a eu autant d’espace que de temps pour manœuvrer en recevant la passe transversale de Romell Quioto. C’est-à-dire : beaucoup.

Comme pendant tout le match, la couverture des Timbers a été déficiente, laissant le jeu complètement ouvert pour Choinière. Ce n’est visiblement pas pour rien que la formation de l’Oregon a accordé 51 buts en 2023, ce qui en fait la 3e pire équipe à ce chapitre en MLS.

Qu’importe. La frappe de Choinière était précise, vigoureuse, et parfaite.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Mathieu Choinière

Ce but est venu mettre un point d’exclamation à cette performance convaincante du Bleu-blanc-noir. En fait, les hommes d’Hernán Losada ont joué leur meilleur match en près d’un mois et demi. Et ils en avaient bien besoin : ce gain leur a permis de mettre fin à une vilaine séquence de sept matchs sans victoire. Une séquence qui a eu lieu en plein pendant une intense course aux éliminatoires, qui plus est.

Avec ce résultat, Montréal s’est assuré de terminer la soirée dans une des deux dernières positions donnant accès aux éliminatoires.

Mais surtout, il se redonne confiance. Et pourra partir en trêve internationale la tête un peu plus haute que lors des dernières semaines.