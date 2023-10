Chants homophobes et injurieux

Le Paris Saint-Germain et quatre joueurs devant la commission de discipline

(Paris) Des supporters avaient entonné des chants homophobes contre l’OM, et des joueurs avaient repris des refrains insultants : le Paris SG et quatre joueurs, dont Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, sont convoqués jeudi devant la commission de discipline de la LFP pour une éventuelle sanction.