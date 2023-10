On était prêts à les enterrer. Mais Lassi s’est levé.

À la 95e minute, alors que le CF Montréal avait peiné, peiné et encore peiné à marquer, à sauver sa fin de saison catastrophique, à trouver celui qui allait faire la différence, Lassi Lappalainen a finalement trouvé la solution. Il a pris un tir dans la surface qui a fait son chemin jusque dans le fond du filet, égalisé la marque à 1-1 contre le Dynamo de Houston, et ainsi replacé l’Impact directement dans la course aux éliminatoires.

Contrairement aux deux derniers samedis, Montréal n’a pas été déclassé mercredi. Mais il n’a rien montré de bien concluant dans son jeu non plus. Son inefficacité dans le dernier tiers a encore été un problème criant.

Malgré le tir salvateur de Lappalainen, Montréal n’a pas gagné pendant sept matchs consécutifs. Il a ainsi égalisé un record du club. Il était bien prêt de quitter le portrait des éliminatoires, d’ailleurs, n’eût été le tir salvateur de Lappalainen. Les autres résultats en MLS mercredi faisaient en sorte qu’il allait se positionner en 9e place. Il retrouve temporairement la huitième position.

De l’autre côté, Houston n’a pas non plus offert sa meilleure copie. Les visiteurs ont pris les devants rapidement, puis ont tenté de profiter des gaffes des locaux, nerveux et en proie à l’erreur.

Montréal avait pourtant bien entamé son match. Il avait semblé avoir retrouvé la confiance qu’il avait perdue lors des deux derniers matchs à l’étranger. Puis, à la 10e minute, Fernando Álvarez a chuté sur la ligne de touche, et un joli jeu de passes entre Aliyu Ibrahim et Sebastian Kowalczyk a permis Artur de marquer d’une superbe frappe vers le coin supérieur gauche du filet.

Plus de détails suivront.