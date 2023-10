Alexia Putellas et Irene Paredes

Putellas, Rodriguez et Paredes témoignent

(Madrid) La détentrice de deux Ballons d’or en carrière Alexia Putellas et deux de ses coéquipières de la sélection espagnole de soccer féminin ont témoigné devant un juge, lundi, en tant que témoins de l’enquête portant sur le baiser forcé de l’ex-président de la fédération espagnole Luis Rubiales sur les lèvres d’une joueuse.

Associated Press

Putellas, Irene Paredes et Misa Rodriguez ont répondu aux questions du juge à Madrid. Rodriguez a témoigné dans une salle d’audience située dans la capitale espagnole, tandis que Putellas et Paredes l’ont fait en visioconférence de Barcelone.

Les procureurs d’État ont déjà accusé Rubiales d’agression sexuelle et d’intention criminelle pour avoir embrassé Jenni Hermoso sur les lèvres sans son consentement pendant la cérémonie de remise du trophée après la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde de soccer féminin à Sydney, en Australie.

L’ex-entraîneur de la sélection espagnole de soccer féminin Jorge Vilda ainsi que deux autres dirigeants de la fédération ont été cités à comparaître comme parties mises en examen. Ils devraient témoigner le 10 octobre.

Vilda ferait partie de ceux qui auraient tenté de convaincre Hermoso de changer son fusil d’épaule après le baiser de Rubiales.

Ce dernier a éventuellement démissionné et les joueuses ont mis un terme à leur boycottage de l’équipe nationale, après avoir reçu l’assurance que des changements allaient être apportés au sein de la fédération. Certains dirigeants de la fédération ont déjà été congédiés.

Hermoso, elle-même, devrait témoigner à un certain moment pendant l’enquête.

Une loi sur le consentement sexuel a été adoptée en Espagne l’an dernier, et Rubiales pourrait être mis à l’amende ou encore écoper d’une peine d’emprisonnement variant d’une et à quatre années s’il est reconnu coupable d’agression sexuelle. Cette nouvelle loi a ainsi aboli la différence entre le « harcèlement sexuel » et « l’agression sexuelle », punissant de la même façon tout acte à caractère sexuel sans consentement.