Ce match était à peine commencé que déjà, on parvenait à s’imaginer un résultat final à sens unique. Et pas à l’avantage du CF Montréal.

L’Impact s’est incliné par la marque de 4-1 contre Atlanta United, samedi soir, en Géorgie. Pour tout dire, les hommes d’Hernán Losada ont été déclassés face à une équipe en très grande forme devant.

Une équipe qui a en plus profité de cette victoire pour confirmer sa place en éliminatoires. Pendant ce temps, Montréal n’a pas gagné lors de ses cinq derniers matchs dans cette course au tournoi d’après-saison. Il s’éteint à un bien mauvais moment, avec quatre rencontres à disputer au calendrier.

Solide dès le début

La qualité d’Atlanta s’est rapidement fait sentir, samedi. Ça déboulait dans les deux couloirs en première mi-temps. Thiago Almada, Xande Silva et Saba Lobjanidze ont maintenu un rythme d’enfer sur le rideau offensif géorgien. George Campbell, notamment, a eu de la difficulté à suivre la cadence.

Une cadence que Montréal est tout de même parvenu à contenir en début de match. Il a fallu attendre la 30e minute pour que la défensive montréalaise flanche. Ce but, logique, est venu du pied de Silva, sur une passe du nouveau joueur désigné d’Atlanta, Saba Lobjanidze.

Trois minutes plus tard, les locaux en remettaient avec une superbe combinaison entre Silva et Almada. C’était 2-0, et on a senti que les carottes étaient cuites pour le CFM.

Et pourtant. À la 40e, un surprenant visage a redonné espoir aux Montréalais. Ahmed Hamdi, qui a obtenu une première titularisation depuis le Championnat canadien en juin, a marqué d’une belle frappe à l’entrée de la surface. C’était un but contre le cours du jeu, oui, mais le Bleu-blanc-noir a néanmoins profité d’un certain relâchement de la part des Five Stripes à ce moment.

Erreurs coûteuses

Relâchement de courte durée. Dès le retour des vestiaires, Gabriele Corbo a commis une grossière erreur en tentant de remettre le ballon à Jonathan Sirois. Comble du malheur, ce ballon est tombé directement dans les pieds de Giorgios Giakoumakis, auteur de 14 buts cette saison. Son 15e, aux dépens de Corbo et du CFM, l’a fait passer au premier rang des marqueurs de la MLS.

Atlanta a levé le pied en deuxième mi-temps, particulièrement en fin de match. Montréal a obtenu quelques chances intéressantes. Mais le mal était fait.

Et pour déposer la cerise sur le gâteau, Edwin Mosquera est allé marquer le quatrième but des siens à la 90e, quelques minutes après l’expulsion de Joel Waterman sur une faute évidente dans sa zone.

Dure soirée au bureau.

EN HAUSSE Ahmed Hamdi PHOTO MIKE STEWART, ASSOCIATED PRESS Xande Silva (16) et Ahmed Hamdi (7) Ahmed Hamdi a erré dans les limbes de l’effectif du CF Montréal dans les dernières années. Avec la baisse de régime de Bryce Duke, la résiliation de contrat de Matko Miljevic et la disparition de Sean Rea, Hamdi a obtenu une importante audition. S’il n’a pas cassé la baraque en soi au milieu, son joli but devrait lui acheter du temps à ce poste.