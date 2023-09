Samuel Piette n’a pas mâché ses mots après la déconvenue totale du CF Montréal contre Atlanta United, samedi soir. « Nous avons été complètement détruits, tactiquement », a-t-il lâché après cette dégelée de 4-1 en Géorgie.

Le capitaine du CFM n’a surtout pas été impressionné par les choix tactiques de ses entraîneurs.

« J’ai eu l’impression, moi et d’autres joueurs, qu’on était un peu perdus sur le terrain. Surtout défensivement. Qui doit presser où, est-ce qu’on doit les presser, est-ce qu’on doit rester un peu plus bas ? Je pense que c’était plus ou moins clair, en toute honnêteté. »

Piette dit « ne pas blâmer une personne en particulier ». Les noms d’Hernán Losada ou de Laurent Ciman ne sont pas sortis de sa bouche de tout son point de presse. Et il comprend que ce n’est pas facile de mettre en place un plan tactique en quelques jours, après avoir joué le mercredi précédent.

Ce ne l’est pas non plus de récupérer en tant que joueur. Il se blâme lui aussi de ne pas avoir été à la hauteur dans cette rencontre. « Je m’en excuse », dit Piette.

« Mais j’ai vraiment senti qu’Atlanta était beaucoup mieux préparé, continue-t-il. Atlanta aussi a eu un match mercredi. Est-ce qu’ils sont beaucoup mieux préparés à la base ? Est-ce qu’ils ont des meilleures bases que nous ? Peut-être. J’ai senti qu’on jouait avec un joueur en moins. »

Il blague avec exaspération : « À un certain moment, j’avais presque envie de demander à l’arbitre de compter les joueurs d’Atlanta sur le terrain, tellement j’avais l’impression qu’ils jouaient avec un ou deux joueurs en plus. »

Samuel Piette a pris un petit moment supplémentaire avant de se présenter au point de presse virtuel. Losada et Mathieu Choinière s’étaient déjà adressés aux médias. Peut-être que le capitaine voulait s’assurer de bien peser ses mots. En tout cas, les journalistes présents n’ont pas eu à lui tirer les vers du nez. Parce que même lorsqu’on lui demande de commenter une rare titularisation de son collègue Ahmed Hamdi, qui a en plus marqué le seul but de son équipe, le capitaine retourne sur le sujet des choix tactiques de ses supérieurs.

« Atlanta a été à des années-lumières de nous, tactiquement, ce soir. Alors pour un gars comme Hamdi, qui fait un premier départ depuis très longtemps, tu peux avoir perdu tes repères tactiquement. Et quand l’équipe est super devant toi, c’est encore plus difficile. Mais je pense qu’il s’est très bien débrouillé. »

Piette regrette aussi que son équipe ne se soit pas ajusté pendant la rencontre. « J’ai eu l’impression qu’on n’avait aucune solution. »

« Il va falloir voir ce qu’il s’est passé honnêtement, parce qu’on ne peut pas connaître un autre match comme ça. »

Losada se justifie

Avant que Piette ne prenne la parole, Losada avait justifié ses choix tactiques ainsi :

« L’idée était de créer un bon bloc dans une formation en 5-3-2, avec Sam, Mathieu et Hamdi comme seuls milieux de terrain. Les deux attaquants devaient fermer le centre du terrain pour forcer Atlanta à jouer sur les côtés. Ensuite, on devait faire la transition que l’on fait tout le temps, soit les ailiers qui vont mettre de la pression sur les défenseurs adverses. C’est cette transition que j’ai trouvée particulièrement lente. […] Je ne pense pas qu’on a été assez agressifs pour forcer des revirements. Le résultat, c’est que quand on ne mettait pas la pression nécessaire, ils nous faisaient courir à l’envers et se créaient des opportunités de marquer. »

« Dans tous les plans de matchs, il y a différents facteurs qui jouent un rôle, continue le technicien. Parfois ça fonctionne, parfois non. Je pense que dans ce cas particulier, la qualité individuelle des joueurs d’Atlanta a été trop importante. »

De son côté, Mathieu Choinière a estimé qu’il revient aux joueurs de « s’ajuster sur le terrain et identifier ce qu’il fallait faire sur le moment ».

« On ne va pas se le cacher, on ne mérite pas de point ce soir », d’ajouter le Québécois.

Atlanta, solide dès l’entame

Vous aurez compris que ce match n’a pas été une partie de plaisir pour le CF Montréal.

Dès le début de l’affrontement, ça déboulait dans les deux couloirs pour Atlanta. Thiago Almada, Xande Silva et Saba Lobjanidze ont maintenu un rythme d’enfer sur le rideau offensif géorgien. George Campbell, notamment, a eu de la difficulté à suivre la cadence.

Une cadence que Montréal est tout de même parvenu à contenir pendant 30 minutes, avant de flancher. Le premier but, logique, est venu du pied de Silva, sur une passe du nouveau joueur désigné d’Atlanta, Saba Lobjanidze.

Trois minutes plus tard, les locaux en remettaient avec une superbe combinaison entre Silva et Almada. C’était 2-0, et on a senti que les carottes étaient cuites pour le CFM.

Et pourtant. À la 40e, un surprenant visage a redonné espoir aux Montréalais. Ahmed Hamdi, qui a obtenu une première titularisation depuis le Championnat canadien en juin, a marqué d’une belle frappe à l’entrée de la surface. C’était un but contre le cours du jeu, oui, mais le Bleu-blanc-noir a néanmoins profité d’un certain relâchement de la part des Five Stripes à ce moment.

Erreurs coûteuses

Dès le retour des vestiaires, Gabriele Corbo a commis une grossière erreur en tentant de remettre le ballon à Jonathan Sirois. Comble du malheur, ce ballon est tombé directement dans les pieds de Giorgios Giakoumakis, auteur de 14 buts cette saison. Son 15e, aux dépens de Corbo et du CFM, l’a fait passer au premier rang des marqueurs de la MLS.

Atlanta a levé le pied en deuxième mi-temps, particulièrement en fin de match. Montréal a obtenu quelques chances intéressantes, mais le mal était fait. Et le mal s’est empiré lorsque Joel Waterman a été expulsé à la 87e pour une faute évidente dans sa zone.

Puis, pour déposer la cerise sur le gâteau, Edwin Mosquera est allé marquer le quatrième but des siens à la 90e.

Atlanta a profité de cette victoire pour confirmer sa place en éliminatoires. Pendant ce temps, Montréal n’a pas gagné lors de ses cinq derniers matchs dans cette course au tournoi d’après-saison. Il s’éteint à un bien mauvais moment, avec quatre rencontres à disputer au calendrier.

EN HAUSSE Ahmed Hamdi PHOTO MIKE STEWART, ASSOCIATED PRESS Xande Silva (16) et Ahmed Hamdi (7) Ahmed Hamdi a erré dans les limbes de l’effectif du CF Montréal dans les dernières années. Avec la baisse de régime de Bryce Duke, la résiliation de contrat de Matko Miljevic et la disparition de Sean Rea, Hamdi a obtenu une importante audition. S’il n’a pas cassé la baraque en soi au milieu, son joli but devrait lui acheter du temps à ce poste.