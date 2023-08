Kwadwo Opoku (90) et Noel Buck (29)

La 75e minute de jeu approchait et la foule s’époumonait à scander « but ». C’était alors plutôt optimiste considérant qu’à ce moment précis, il n’y avait aucun tir cadré de part et d’autre.

Toutefois ce message des partisans s’est rendu jusqu’à la pelouse. Le CF Montréal s’est subséquemment mis à assiéger le territoire adverse et à multiplier les occasions dangereuses jusqu’à une percée inespérée du défenseur central George Campbell.

Si l’équipe n’a pas été au diapason dans le dernier tiers pendant presque tout le match, elle n’a eu besoin que d’une chance en or. L’Américain a complété la remise de Lassi Lappalainen et ainsi l’Impact a pris la mesure du Revolution de la Nouvelle-Angleterre 1-0, samedi soir, au stade Saputo.

C’est un troisième gain consécutif du Bleu-blanc-noir en MLS. L’équipe n’a plus que neuf matchs à jouer et commence à prendre une sérieuse option sur les deux dernières places donnant accès aux éliminatoires.