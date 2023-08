(Londres) Le meilleur joueur de l’histoire du football américain ( NFL ) Tom Brady est entré au capital du club de football anglais de Birmingham ( 2e division ), ont annoncé le club et l’ancien joueur jeudi sur leurs réseaux sociaux.

Agence France-Presse

« Here we go ! ( Nous y voilà ! ) Je ne pourrais pas être plus excité de faire partie de la famille des Blues », a écrit Tom Brady. « C’est une ville et un club en pleine ascension et j’ai hâte de découvrir l’atmosphère de St. Andrew’s ( le stade où joue l’équipe, NDLR ) ».

Birmingham a fini 17e de Championship la saison dernière, après avoir connu une nouvelle saison difficile et longtemps lutté pour son maintien.

« La route a été longue pour Birmingham, mais ces admirateurs n’ont jamais cessé d’y croire », a déclaré l’homme aux sept sacres lors du Superbowl. « Nous avons une chanson qui dit “quoi qu’il arrive, continuez”. Je serai sur cette route avec vous ».

Birmingham entame la nouvelle saison avec un nouveau propriétaire, la société américaine Shelby Companies Limited ( SCL ), filiale de Knighthead Capital Management, dont le rachat a mis fin à seize ans de propriété chinoise du club.

Un communiqué de Knighthead précise par ailleurs que Brady « deviendra président du nouveau conseil consultatif, directement en lien avec le conseil d’administration du club et les membres de l’équipe dirigeante du club ».

Brady espère connaître un succès similaire à celui du club de Wrexham, racheté il y a deux ans et demi par les acteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

La progression du club, qui retrouvera le football professionnel cette saison, après avoir assuré sa montée en League Two ( D4 ) anglaise, a été captée dans une série documentaire à succès.