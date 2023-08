Avec cette victoire, l’Afrique du Sud ( 1-1-1 -4 pts ) termine en deuxième place de son groupe et accède à la phase éliminatoire de ce tournoi pour la première fois de son histoire.

L’Afrique du Sud bat l’Italie et rejoint la Suède en phase éliminatoire

(Hamilton) La Suède, qui a validé mercredi la première place du groupe G, affrontera les États-Unis, doubles tenants du titre, dans le choc des huitièmes de finale du Mondial féminin, dimanche prochain.

Les Scandinaves étaient déjà qualifiées pour la phase à élimination directe, avant leur victoire contre l’Argentine ( 2-0 ) à Hamilton.

Le deuxième billet est revenu à l’Afrique du Sud, qui a renversé l’Italie ( 3-2 ) dans le temps supplémentaire, à Wellington.

Il s’agit de la première qualification pour les « Banyana Banyana », en deux participations. Elles rencontreront les Pays-Bas, dimanche prochain.

La première place ressemble à un cadeau empoisonné pour la Suède, troisième nation mondiale au classement FIFA, qui hérite des Américaines, premières, au tour suivant.

L’équipe américaine a connu une phase de groupes mitigée, avec une victoire et deux matchs nuls, qui a mis en doute sa capacité à réaliser un triplé inédit.

Mais les coéquipières de la vedette Megan Rapinoe n’ont plus perdu un match de Coupe du monde depuis l’édition 2011.

« D’un point de vue psychologique, nous savons que nous pouvons les battre. Je pense que les joueuses en sont convaincues et moi aussi, je le suis », a déclaré le sélectionneur Peter Gerhardsson.

« C’est mieux de jouer les Américaines ce dimanche, qu’en demies ou en finale », a-t-il assuré.

La Suède avait battu les É.-U. dans leur groupe aux Jeux olympiques de Tokyo, en juillet 2021 ( 3-0 ).

Exploit sud-africain

« Même si elles n’étaient pas totalement à 100 % ( jusque-là au Mondial, NDLR ), je sais que vers la fin du tournoi, dans les matchs à élimination directe, ce sera super dur de les jouer », a estimé la joueuse Sofia Jakobsson.

Les Suédoises ont signé un carton plein ( trois victoires sur trois ) que seuls le Japon et l’Angleterre ont réalisé dans le tournoi.

Rebecka Blomqvist ( 66e ) et Elin Rubensson ( 90e sur un tir de pénalité ) ont marqué les deux buts d’un match âpre, que les Argentines n’ont pas réussi à emballer, malgré la perspective d’une éventuelle qualification en cas de succès.

Les Sud-Américaines, 28es au classement FIFA, échouent à passer le premier tour pour la quatrième fois, en autant de participations. Elles ne comptent d’ailleurs aucune victoire dans la compétition ( 3 nuls, 9 défaites ).

L’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, a réalisé un exploit contre l’Italie, favorite pour la qualification.

Menées au score, elles sont repassées devant grâce à Benedetta Orsi ( 32e contre son camp ) et Hildah Magaia ( 67e ) avant l’égalisation d’Arianna Caruso ( 74e ).

Thembi Kgatlana ( 90e +2 ) a permis à ses coéquipières d’arracher une qualification historique, aux dépens des Italiennes, éliminées.

Le Brésil éliminé

La Jamaïque a décroché sa première qualification pour les 8es de finale d’un Mondial féminin, aux dépens du Brésil de la star Marta, éliminé après cette nouvelle contre-performance, mercredi à Melbourne (0-0).

Les « Reggae girlz », avec une victoire et deux nuls (5 pts), terminent deuxièmes du groupe F, derrière la France (7 pts).

Pour leur deuxième participation à une Coupe du monde, elles ont réussi l’exploit d’éliminer des habituées du tableau final, les Brésiliennes, qui n’avaient plus connu une sortie aussi précoce depuis 1995.

Les joueuses entraînées par Lorne Donaldson disputeront leur huitième de finale mardi prochain contre un adversaire qu’elles connaîtront jeudi. Pour le moment, la Colombie est la mieux placée pour les affronter.

Battue 2-1 par la France samedi dernier, le Brésil, troisième (4 pts), avait besoin d’une victoire pour se qualifier, ou d’un coup de pouce du Panama face aux Bleues.

Mais la 8e nation mondiale s’est heurtée au mur défensif des Jamaïcaines, qui n’ont pas encaissé le moindre but dans la compétition. Et dans le même temps, à Sydney, les Panaméennes n’ont pas accompli de miracle (défaite 6-3).

Après le Canada, il s’agit de la deuxième sélection majeure à quitter, dès les groupes, un tournoi qui a montré que l’écart se resserrait entre les sélections établies et leurs poursuivantes.

Titulaire, l’attaquante star Marta a disputé son dernier match lors d’une Coupe du monde, sa sixième, à 37 ans.

Elle avait fondu en larmes, mardi en conférence de presse, au moment d’évoquer sa carrière et son héritage.

La joueuse d’Orlando a été remplacée à la 81e minute, sans avoir eu la possibilité de marquer et d’ainsi devenir la première joueuse, hommes et femmes confondus, à marquer dans six éditions de la Coupe du monde.