La rémunération de la FIFA est versée à Canada Soccer et non à Canadian Soccer Business, qui s’occupe du marketing et du parrainage.

L’élimination précoce du Canada à la Coupe du monde féminine n’aidera pas les résultats financiers de Canada Soccer autant qu’il l’espérait sans doute.

neil davidson La Presse canadienne

Selon la FIFA, les associations membres participantes dont les équipes ne survivent pas à la phase de groupes reçoivent chacune 1,56 million de dollars de l’instance dirigeante mondiale pour « soutenir le développement du football dans leur pays ».

Ce montant passe à 1,87 million de dollars pour les huitièmes de finale, à 2,18 millions de dollars pour les quarts de finale, à 2,45 millions de dollars pour la quatrième place, à 2,61 millions de dollars pour la troisième place, à 3015 millions de dollars pour la deuxième place et à 4,29 millions de dollars pour la victoire finale.

La FIFA propose une gamme de paiements de base par athlète allant de 30 000 $ pour celles qui quittent la compétition après la phase de groupes à 270 000 $ par joueuse de l’équipe championne.

Certaines fédérations ont mis en place leur propre structure de paiement, de sorte que les paiements réels des joueurs diffèrent. Les Canadiennes ont conclu un accord intérimaire avec Canada Soccer pendant leur séjour en Australie, qui couvre les indemnités pour 2023 et le tournoi. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

En plus des prix, chacune des 32 équipes participantes a reçu quelque 960 000 $ US en guise d’argent de préparation pour le tournoi.

La FIFA note que les 152 millions de dollars américains de compensation totale pour le tournoi féminin de cette année, qui comprennent les prix, les paiements de préparation pour les 32 équipes et les compensations versées aux clubs, sont trois fois plus élevés que ce qui était offert il y a quatre ans en France et plus de 10 fois ce qui était offert lors du tournoi de 2015 au Canada.

Mais ce montant reste bien en deçà de ce que reçoivent les hommes.

La cagnotte totale du tournoi de l’an dernier au Qatar, qui réunissait 32 pays, s’élevait à 440 millions de dollars. Les équipes qui n’ont pas réussi à franchir la phase de groupes comme le Canada-celles qui ont terminé entre la 17e et la 32e places-ont reçu chacune 9 millions de dollars.

L’Argentine, en tant que vainqueur, a reçu 42 millions de dollars américains en prix.

Les joueurs canadiens, qui sont également en conflit de travail avec Canada Soccer, affirment qu’ils n’ont pas encore reçu la moindre part de l’argent du Qatar.

En outre, les 32 équipes masculines participantes ont reçu 1,5 million de dollars américains avant le tournoi pour couvrir les frais de préparation.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que l’objectif de l’instance dirigeante du football mondial était d’avoir des prix égaux pour les Coupes du monde masculine et féminine de 2026 et 2027.