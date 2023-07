Ce fut si court que ce ne fut même pas touchant. Dans un match décisif et sans lendemain, lundi, les Canadiennes ont été rossées 0-4 par les Australiennes. Le score n’illustre pas à quel point les Matildas ont été dominantes et jamais été mises en danger par les Rouges au courant de la rencontre.

Le scénario était simple pour l’Unifolié : une victoire ou un verdict nul était synonyme de qualification pour la ronde des 16. Ce n’est pas passé proche.

PHOTO SCOTT BARBOUR, LA PRESSE CANADIENNE Hayley Raso (16) a marqué le premier but de l’Australie.

L’Australie a pris les devants dès la 9e minute et n’a plus regardé derrière. En fait, les Canadiennes ont eu une chance en or de revenir dans le match.

Les hôtesses ont inscrit un autre filet en fin de première mi-temps, mais l’arbitre vidéo est intervenu pour annuler le but. Le Canada pouvait se relancer. Or, quelques secondes plus tard, il a bousillé cette seconde chance en laissant l’Australie doubler son avance, cette fois pour vrai.

PHOTO SCOTT BARBOUR, LA PRESSE CANADIENNE La déception se lit sur le visage de la gardienne canadienne Kailen Sheridan alors qu’elle est consolée par Ashley Lawrence.

PHOTO SCOTT BARBOUR, LA PRESSE CANADIENNE Christine Sinclair (au centre) espérait devenir la première joueuse à avoir marqué dans six Coupes du monde différentes.

PHOTO SCOTT BARBOUR, LA PRESSE CANADIENNE Vanessa Gilles

PHOTO SCOTT BARBOUR, LA PRESSE CANADIENNE Quinn et Cloe Lacasse

PHOTO SCOTT BARBOUR, LA PRESSE CANADIENNE De gauche à droite : Ellie Carpenter, Charlotte Grant, Mary Fowler et Clare Polkinghorne célèbrent la qualification de l’Australie pour la ronde des 16. 1 /5









Malgré quatre changements à la mi-temps, le résultat en seconde demie a été le même : les Australiennes filaient aisément vers le filet adverse tandis que les Canadiennes ont eu de la difficulté à arracher le moindre tir.

La vedette australienne Sam Kerr, qui se remet d’une blessure à un mollet, n’a même pas eu à être appelée en renfort dans la rencontre. Elle pouvait bien rire sur le banc, sa nation a finalement terminé au sommet du groupe B. Le Nigeria termine en deuxième place et accédera à la phase éliminatoire.