Canada Soccer doit en faire plus, avertit Christine Sinclair

(Melbourne) La capitaine Christine Sinclair n’a pas voulu montrer du doigt Canada Soccer immédiatement après l’élimination des Canadiennes à la Coupe du monde féminine de soccer.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Mais la meilleure buteuse de l’histoire du soccer féminin a lancé un avertissement après la défaite de 4-0 des championnes olympiques en titre face à l’Australie, lundi.

« Écoutez, nous sommes en conflit avec notre fédération concernant son appui, mais nous ne pouvons pas blâmer [Canada Soccer]. Il y avait 23 joueuses ici ce soir et tout le personnel, et nous n’avons pas livré la marchandise, a-t-elle dit. Je pense plutôt que c’est un avertissement pour notre fédération – l’absence de ligue professionnelle, le manque d’appui pour les équipes nationales dans les catégories d’âge plus basses. »

Si rien ne change, je pense que vous allez continuer de voir des équipes rattraper notre niveau et le surpasser. Christine Sinclair

Les équipes canadiennes masculine et féminine sont en conflit avec Canada Soccer concernant une convention collective. L’équipe féminine souhaite obtenir le même appui et les mêmes compensations salariales que l’équipe masculine. L’équipe féminine a annoncé durant le tournoi qu’une entente provisoire avait été conclue concernant les compensations durant la Coupe du monde et pour l’année 2023. Cependant, « plusieurs enjeux importants » ne sont pas réglés.

Les hommes soutiennent ne pas avoir reçu de compensation pour la Coupe du monde, l’an dernier au Qatar.

Sinclair a récolté quelques brins d’herbe du Melbourne Rectangular Stadium avant de prendre la direction du vestiaire – un petit souvenir de sa sixième Coupe du monde.

Questionnée afin de savoir ce qui l’attend, la Britanno-Colombienne de 40 ans a répondu : « Je ne le sais pas ».

Sinclair était calme après la défaite, mais les émotions ont fait surface quand elle a parlé de ses coéquipières et de son amie Sophie Schmidt, qui avait précédemment annoncé qu’il s’agissait de son dernier tournoi international. Sinclair a affirmé qu’elle espérait convaincre Schmidt, 35 ans, de participer aussi à la série de qualification olympique entre le Canada et la Jamaïque, en septembre.

PHOTO HAMISH BLAIR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Christine Sinclair

Sinclair a participé aux trois matchs du Canada, gonflant son total de sélections à 326. Elle a raté un penalty lors du premier match face au Nigeria, ce qui l’a finalement empêchée de devenir la première joueuse, homme ou femme, à marquer lors de six Coupes du monde différentes.

L’entraîneuse canadienne Bev Priestman a aussi affirmé ne pas savoir ce que l’avenir réservait à Sinclair.

« Je pense qu’elle va aborder les choses un match à la fois, a ajouté Priestman. J’aimerais bien sûr que ces joueuses [Sinclair et Schmidt] participent aux qualifications olympiques. Je pense qu’elles méritent d’envoyer le Canada aux Olympiques lors d’un match devant leurs partisans. C’est ce qui va les motiver. Mes conversations avec les joueuses d’expérience concernaient l’importance de cette série en septembre. »

De penser que c’était peut-être le dernier match de Christine Sinclair me brise le cœur. Bev Priestman, sélectionneuse du Canada

Sinclair a souligné que le tournoi avait déjà démontré que « les pays sont venus pour jouer », soulignant que la Colombie, 25e au classement de la FIFA, avait surpris l’Allemagne, no 2, par le score de 2-1, dimanche.

« Ça arrive, a-t-elle dit. C’est ce qui rend le sport spécial. Les équipes de pointe se font rattraper. »