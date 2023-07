La mission du Canada était assez imposante pour son deuxième match de phase de groupes à la Coupe du monde féminine de soccer : faire oublier sa performance en demi-teinte contre le Nigeria et, par le fait même, se mettre en marche.

Or, après 4 minutes de jeu seulement, l’alarme s’est fait retentir dans le camp canadien. La capitaine irlandaise, Katie McCabe, a trouvé le fond du filet directement avec un coup de pied de coin – un olimpico dans le jargon – et les Canadiennes ont été médusées pour les 40 minutes suivantes. La catastrophe se pointait le bout du nez.

Toutefois un but contre son camp des Irlandaises a remis les Canadiennes en confiance et les joueuses de Bev Priestman n’ont plus regardé derrière. Le Canada a ultimement triomphé 2-1 grâce à un but d’Adriana Leon, mercredi, au HBF Park et s’est virtuellement emparé de la tête du groupe B. L’Australie croisera le fer avec le Nigeria jeudi et pourrait se hisser de nouveau au sommet du groupe.

Pour les Irlandaises, cette défaite sonne le glas de leur première participation à la Coupe du monde. Elles avaient baissé pavillon 1-0 contre les Australiennes en lever de rideau. Elles pourront tout de même tenter d’obtenir leur premier point contre les Nigérianes.