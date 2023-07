D’abord, c’était Cristiano Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du soccer. Ensuite, c’était Karim Benzema, le lauréat du Ballon d’Or 2022. Et si le prochain était Kylian Mbappé, la jeune super-vedette du soccer international ?

L’attaquant français du Paris Saint-Germain (PSG) pourrait bien aller rejoindre les deux premiers noms de cette liste dans le championnat saoudien. Pour qu’on arrive à le convaincre, les astres devront toutefois être alignés et les coffres, bien garnis. Très bien garnis.

Mbappé, qui sera sans contrat au terme de la prochaine campagne, a été laissé de côté par le club de la capitale française pour la présaison. Puisque le tenant du titre du championnat des buteurs en France en 2022-2023 ne veut pas prolonger son contrat, le club veut le pousser vers la porte de sortie pour récupérer une partie des fonds investis à son endroit. Le PSG est certain qu’un accord est déjà en place entre Mbappé et le Real Madrid pour la saison 2024. Il verrait ainsi son atout le plus précieux filer sans pouvoir récupérer le moindre sou.

L’équipe lui a offert deux possibilités : écouler la dernière année de son contrat dans les gradins à manger des hot-dogs ou se trouver une nouvelle maison. À noter que Mbappé doit absolument donner son aval pour qu’une transaction ait lieu. Il ne peut être échangé ou vendu sans son accord.

C’est alors qu’entre en jeu le club Al-Hilal, propriété du gouvernement saoudien. Ce dernier est prêt à offrir 437,25 millions CAN au PSG pour obtenir les services de Mbappé, ce qui serait la vente la plus onéreuse de l’histoire.

Sans surprise, c’est une offre que l’équipe a immédiatement acceptée. Mais qu’en est-il de Mbappé ? Le club saoudien doit aussi convaincre celui qui représente l’avenir et le présent du soccer français de s’engager dans son championnat peu compétitif.

Dire qu’il a délié les cordons de la bourse serait un euphémisme, puisque le club Al-Hilal propose à Mbappé de lui verser plus de 1 milliard de dollars pour la prochaine saison. Donc, après une seule saison en Arabie saoudite, le joueur de 24 ans pourrait s’offrir les Sharks de San Jose ou sept autres équipes de la LNH, selon les estimations de Forbes.

C’est une offre qui tient tellement du ridicule que les vedettes de la NBA LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont lancé à la blague sur les réseaux sociaux qu’ils l’accepteraient en une fraction de seconde.

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS Kylian Mbappé

Mbappé pourrait ensuite se joindre au Real Madrid en 2024, comme prévu.

Cela dit, ce serait la plus grande onde de choc du soccer européen des 50 dernières années. Tous les meilleurs joueurs, particulièrement à leur apogée, évoluent sur le Vieux Continent depuis.

C’est exactement l’objectif du championnat saoudien depuis huit mois. Il souhaite mettre fin à l’hégémonie du soccer européen et il s’y prend en lançant des dizaines, voire des centaines de millions de dollars par-ci par-là.

Si Mbappé devait faire ce grand saut, cela viendrait donner de la crédibilité et de la notoriété au championnat saoudien. Deux choses dont il a désespérément besoin.

Vedettes déclinantes, nouveaux riches et absence de parité

Les partisans de la MLS y verront une certaine similitude, mais le plan des Saoudiens a d’abord été d’acquérir des noms bien connus comme Ronaldo, Benzema ou N’Golo Kanté. Bref, des joueurs dont les meilleurs jours sont derrière eux.

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Cristiano Ronaldo

C’est la suite qui est toutefois intéressante. Ils ont ensuite ciblé des joueurs dans la fleur de l’âge qui auraient pu poursuivre leur aventure en Europe dans les meilleurs clubs. Certains, comme Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves et Marcelo Brocović, ont rejoint le circuit, eux aussi avec des salaires exorbitants.

L’exemple le plus concret demeure Seko Fofana. L’an dernier, l’Ivoirien a mené le RC Lens à la deuxième place du championnat français à titre de capitaine, un véritable tour de force pour ce club aux moyens respectables. L’équipe prendra part à la Ligue des champions pour la première fois en plus de 20 ans, mais où sera son capitaine pour cette campagne historique ? Au Moyen-Orient, à se remplir les poches.

C’est assurément un changement de paradigme dans le soccer européen.

La Chine a certes tenté le coup il y a quelques années, mais l’effet a été éphémère – notamment en raison de paies qui n’arrivaient jamais – et surtout jamais aussi puissant. Cette fois, c’est une dizaine de joueurs qui troquent de grandes ambitions pour de gros salaires.

Le gouvernement saoudien, propriétaire des quatre plus grands clubs du circuit, donne assurément une vitrine à son championnat. Or, si on regarde un peu plus loin, outre les équipes présidentielles, ce n’est pas très jojo. Les 14 autres clubs ont un effectif qui vaut moins que celui du CF Montréal.

Personne ne fera miroiter de quelconques ambitions sportives pour les joueurs qui rejoindront le circuit. Or, leurs comptes de banque, eux, pourront prospérer comme jamais.