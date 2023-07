PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les rencontres du CF Montréal contre les clubs mexicains ne déçoivent jamais. Elles ont cette petite saveur extra. On pourra assurément classer ce match entre l’Impact et les Pumas UNAM en Coupe des Ligues dans cette catégorie.

Alors que le Bleu-blanc-noir se dirigeait aisément vers une victoire de 2-0, les Mexicains ont inscrit deux buts dans les dernières minutes de jeu et ont forcé les tirs au but. Il faut rappeler que dans cette compétition entre les clubs de la MLS et la LigaMX il n’y a pas de verdict nul.

Finalement, le CFM a prévalu lors de la séance de penalties et a triomphé 2-2 (4-2 aux t. a. b), samedi soir au stade Saputo. Jonathan Sirois a aidé les siens en repoussant un tir et Lassi Lappalainen a inscrit le but victorieux.

Pour ceux qui voient le verre à moitié vide diront que les Montréalais ont échappé un précieux point dans cette phase de groupe en ne gagnant pas en temps réglementaire. Pour ceux qui le voient à moitié plein, les hommes d’Hernán Losada ont été en mesure d’obtenir un point boni compte tenu du résultat. Montréal prend donc la tête de son groupe avec deux points et les Pumas sont derrière avec un seul.

L’autre match de phase de groupe de l’Impact sera disputé mercredi à domicile contre le DC United.

Sur une trame de trompette et de tambours, le jeu ouvert de part et d’autre s’est transformé en jeu décousu puis en rififi en fin rencontre. Pendant la rencontre, lors de la séance de pénaltys et même après la rencontre, les joueurs des deux clubs ont eu des accrochages.