Coupe du monde féminine

Cinq choses à savoir

La plus grande et plus prestigieuse compétition féminine de soccer, la Coupe du monde, se mettra en branle jeudi. Le Canada a de grandes ambitions après avoir remporté l’or aux derniers Jeux olympiques, à Tokyo, mais le Mondial est une tout autre paire de manches. Voici les points essentiels pour ce tournoi qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande.