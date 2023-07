Adalberto Carrasquilla a réussi le but décisif en tirs de barrage.

(San Diego) Adalberto Carrasquilla a réussi le but décisif en tirs de barrage et le Panama a surpris les États-Unis pour atteindre la finale de la Gold Cup de la Concacaf, mercredi soir.

Associated Press

Le Panama a vaincu les États-Unis 5-4 aux tirs au but à la suite d’une égalité de 1-1. Il aura maintenant rendez-vous en finale avec le Mexique ou la Jamaïque.

Ivan Anderson a marqué son premier but international lors de la neuvième minute du temps supplémentaire, mais Jesus Ferreira a créé l’égalité pour les Américains seulement six minutes plus tard.

Après avoir battu le Canada en tirs de barrage lors des quarts de finale, dimanche, les États-Unis ont participé à une deuxième séance lors d’un même tournoi de la Gold Cup pour une première fois.

Cristian Roldan a raté sa tentative, ce qui a permis à Carrasquilla de jouer les héros pour son pays.

Le Panama a accédé à la finale de la Gold Cup pour la troisième fois de son histoire, après s’être incliné contre les États-Unis en 2005 et en 2013.

Les États-Unis, sept fois champions de ce tournoi impliquant des nations de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes, n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale pour une première fois depuis 2015, quand ils avaient perdu aux mains de la Jamaïque en demi-finale.