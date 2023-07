(Montréal) Si Kwadwo Opoku a autant de talent qu’il a de charisme, et vice-versa, le CF Montréal pourrait être en bonne position. Tant sur le terrain qu’à l’extérieur.

Simon Servant La Presse Canadienne

C’est au terme d’un entraînement sous la pluie au Centre Nutrilait qu’Opoku a rencontré les médias montréalais pour une première fois, lundi. Même le temps maussade n’a pas eu raison du Ghanéen, qui ne pouvait s’empêcher de sourire comme s’il venait de gagner à la loterie.

À bien y penser, c’est peut-être le cas, en quelque sorte. Coincé derrière des joueurs de haut niveau comme Dénis Bouanga et Carlos Vela avec le Los Angeles FC, Opoku voit son arrivée à Montréal comme une occasion de faire de gros progrès dans sa carrière.

« C’est très bien de jouer avec des joueurs talentueux comme Carlos et Dénis et d’apprendre d’eux. Je suis maintenant ici pour polir mes habiletés. C’est une grosse étape, parce que tu veux toujours montrer tes capacités. C’est une occasion pour moi de le faire. Je me sens comme à la maison à Montréal et l’accueil qu’on m’a réservé est extraordinaire », a fait savoir l’attaquant de 21 ans.

Arrivé dans la métropole pendant le week-end, Opoku a pu en profiter pour renouer avec le milieu de terrain Bryce Duke. Les deux joueurs se retrouvent avec le CF Montréal après avoir passé deux saisons ensemble en Californie, en 2020 et en 2021.

Les deux jeunes joueurs ont même été cochambreurs avec le Los Angeles FC et ils ont continué de se parler et d’entretenir leur amitié lorsque Duke est passé à l’Inter Miami CF – et éventuellement au Bleu-blanc-noir, plus tôt cette saison.

Comme milieu de terrain à caractère offensif, Duke était de ceux qui ont salué l’acquisition de son bon ami la semaine dernière. Il ne s’est d’ailleurs pas gêné pour qualifier le pied gauche d’Opoku de « dément ».

Le principal intéressé a préféré calmer légèrement les attentes, mais il sait pourquoi il a été acquis pour une somme de plus de 1,6 million US.

« Mon pied gauche est bon, a dit Opoku en riant. Tous les joueurs font de leur mieux pour aider l’équipe à gagner. Comme attaquant, c’est sûr que mon objectif principal est de marquer des buts. J’espère qu’on pourra en marquer beaucoup. »

L’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, a bien aimé ce qu’il a vu de son nouveau joueur lors de l’entraînement. Il n’a toutefois pas voulu se compromettre concernant son premier match avec l’équipe.

« J’ai eu un sentiment positif envers Opoku et c’est un jeune avec beaucoup d’énergie. Il n’avait participé à aucun entraînement avec le ballon depuis six jours. Si on compte aussi le stress du changement de pays et du déplacement, nous serons patients avec lui et nous verrons comment il se sent mardi », a exprimé l’Argentin.

Losada doit tout de même être impatient de voir Opoku à l’œuvre lors d’un match. Ses joueurs ont été blanchis lors de leurs trois dernières sorties, dont les deux dernières à domicile, et ils amorcent une semaine importante au cours de laquelle ils se mesureront à deux équipes avec le même nombre de points qu’eux dans la course aux éliminatoires de l’Association Est.

L’attaque montréalaise a éprouvé des difficultés sur le plan de la créativité lors des derniers matchs et les attaquants ont également manqué de finition. Les qualités offensives d’Opoku pourraient faciliter le travail d’un peu tout le monde sur le terrain.

« Il peut réussir des actions à un contre un et il nous manque un peu de ça, surtout contre des équipes qui ferment les espaces et qui présentent un bloc défensif bas. Tu as besoin d’une action de quelqu’un pour casser cette formation. J’espère qu’Opoku pourra nous la donner », a observé Losada.

L’ajout d’Opoku crée une congestion à l’avant du terrain, mais en l’absence de Romell Quioto, personne n’est nécessairement ressorti du lot. Les meilleurs marqueurs du CF Montréal, Quioto et Chinonso Offor, ne comptent que trois buts chacun depuis le début de la campagne.

L’attaquant Mason Toye est tout de même très heureux de voir Opoku à ses côtés à l’entraînement. C’est selon lui une autre occasion d’élever le niveau de jeu d’un cran.

« Comme professionnel, tu devrais toujours regarder par-dessus ton épaule ou vouloir la place du joueur devant toi dans la formation. Tu ne devrais jamais te contenter d’avoir ta place, parce que tu dois la mériter chaque jour, a insisté Toye. Nous savons que Hernan effectue beaucoup de changements, alors tu auras ton opportunité. C’est maintenant de savoir si tu peux en tirer avantage. »

Le milieu de terrain Mathieu Choinière s’est entraîné avec le groupe, mais sa présence dans la formation pour le match de mercredi à Chicago est incertaine. Lassi Lappalainen sera toutefois absent après s’être entraîné en solitaire, lundi.

Losada a aussi fait savoir qu’Aaron Herrera rejoindra l’équipe à Chicago, après avoir été éliminé du tournoi de la Gold Cup. Dans la même situation, Zachary Brault-Guillard s’entraînera quant à lui avec ses coéquipiers mardi.

Le défenseur Rudy Camacho ratera le duel contre le Fire de Chicago en raison d’une suspension d’un match pour une accumulation de cartons jaunes.