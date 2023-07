Les circonstances font en sorte que les choses peuvent changer rapidement au cours d’une saison, et le CF Montréal n’y échappe pas.

Simon Servant La Presse Canadienne

Il fut un temps où le Bleu-blanc-noir cherchait des solutions dans le couloir gauche et l’arrivée d’Ariel Lassiter a donné plus de munitions à l’entraîneur-chef Hernan Losada. L’équipe doit maintenant passer par ce même processus, mais du côté droit, alors qu’elle doit composer avec des circonstances hors de son contrôle.

La troupe montréalaise n’était pas vraiment mal prise sur l’aile droite malgré la perte d’Alistair Johnston pendant la saison morte. L’arrivée d’Aaron Herrera a stabilisé cette position et Zachary Brault-Guillard est capable de rendre de fiers services comme substitut.

Or, les deux joueurs ont été sélectionnés par leur pays pour participer à la Gold Cup et ils pourraient s’absenter encore quelque temps, alors que le Canada et le Guatemala sont toujours en position de passer à la phase éliminatoire.

Losada avait ciblé Mathieu Choinière et Lassi Lappalainen comme remplaçants de ce côté du terrain, mais voilà qu’ils sont blessés et qu’ils représentent des cas incertains pour le prochain match. Les deux joueurs se sont d’ailleurs entraînés en solitaire au Centre Nutrilait, mardi.

Contre le Charlotte FC, il y a 10 jours, Lassiter a connu des hauts et des bas sur le flanc droit et il a finalement été déplacé à gauche. Face au New York City FC, samedi, Sean Rea a obtenu la confiance de son entraîneur, mais avec des résultats mitigés.

Dans un système qui implique beaucoup les latéraux, Losada doit poursuivre cette recherche jusqu’à ce que quelqu’un prenne le relais – ou jusqu’à ce qu’un ou des joueurs reviennent dans la formation.

« Nos latéraux sont importants dans notre système. Ils doivent courir de haut en bas sur le terrain, alors tu dois être en grande forme. Il faut qu’ils soient capables d’aider en attaque et en défensive. C’est une position très difficile, a expliqué le défenseur Joel Waterman. Nous tentons de trouver les bonnes pièces, mais je pense que Sean a bien fait samedi. L’important, c’est que peu importe qui joue à cette position, il faut travailler ensemble et s’assurer que ça fonctionne. »

Waterman sait ce que ça représente de jouer à une nouvelle position ou de colmater une brèche pendant que son entraîneur-chef cherche des solutions.

Le défenseur canadien a passé toute la dernière saison à droite, mais il a été utilisé du côté gauche pendant quelques matchs cette saison. Le bon travail de Gabriele Corbo a finalement repoussé Waterman du côté droit, où il est plus à l’aise et où il est en mesure de mieux s’impliquer offensivement.

Maintenant que les joueurs se succèdent devant lui dans ce couloir, Waterman souhaite leur servir d’appui. Il veut également faire en sorte qu’ils puissent être à l’aise avec le ballon, tant vers l’attaque que sur le plan défensif.

« Ces changements ne sont pas difficiles à gérer, mais c’est différent. Il y a des gars qui ont des forces et des faiblesses différentes et tu dois jouer avec ça. Je fais mon travail pour aider le gars devant moi, peu importe qui c’est, et je m’assure que nous puissions travailler et communiquer ensemble. Nous devons nous assurer que ce côté droit soit refermé », a-t-il indiqué.

La défensive pourrait possiblement avoir un coup de main au prochain match, alors que le capitaine Samuel Piette s’est entraîné avec ses coéquipiers pour une deuxième semaine consécutive.

Piette, qui n’a pas joué depuis le 1er avril à Vancouver, a réussi quelques prouesses offensives lors de la dernière campagne, mais c’est sa régularité au milieu du terrain qui a manqué à Losada – bien que Choinière ait fait de l’excellent travail pendant son absence.

« Sam est notre capitaine. Il fait partie de l’équipe depuis longtemps et il connaît bien le système. Il a une forte présence au milieu du terrain, il fait beaucoup du travail “sale” pour nous et il s’assure que nous restions unis. Nous sommes heureux de l’avoir de retour, et il va beaucoup aider notre équipe. J’espère qu’il sera de retour sur le banc ce week-end, même si ce n’est pas ma décision », a mentionné Waterman.

Le CF Montréal se mesurera à Atlanta United samedi soir, au stade Saputo.