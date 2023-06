(Toronto) Le Toronto FC a annoncé mardi que le directeur général adjoint Jason Hernandez a été promu à titre de directeur général.

La Presse Canadienne

Hernandez a déjà joué en tant que joueur pour le TFC, en 2017 et 2018, avant de passer à un poste de direction, en 2019.

Le natif de New York a commencé sa carrière en MLS en 2006, avec la défunte équipe Chivas USA. Il a effectué un total de 300 apparitions avec quatre formations avant d’annoncer sa retraite, en 2018.

Il faisait partie de l’équipe du Toronto FC qui a remporté la coupe MLS, le Supporters’ Shield et le Championnat canadien en 2017.

Hernandez a occupé le poste de directeur général adjoint au cours des deux dernières saisons. Il a travaillé pour aider à signer des joueurs locaux ainsi qu’à l’engagement avec les anciens joueurs.

L’ancien directeur général du Toronto FC, Ali Curtis, a quitté le club en novembre 2021 afin d’occuper un poste de vice-président principal de la compétition et des opérations au sein de la MLS Next Pro. L’équipe a congédié son entraîneur-chef et directeur sportif, Bob Bradley, lundi.