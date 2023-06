Derrick Jones du Charlotte FC et Sunusi Ibrahim du CF Montréal

Le CF Montréal et le Charlotte FC se sont âprement disputés un match décousu et surtout ouvert.

Des occasions, il y en a eu. Or, le score final pour ce duel de la fête de la Saint-Jean, samedi soir, a été de 0-0.

Justement, le Québécois Jonathan Sirois aura eu son mot à dire dans ce résultat, réalisant plusieurs parades clés. Ses arrêts ont permis à l’Impact de grappiller un cinquième point sur la route cette saison. Les Montréalais ont plié l’échine lors de huit de 11 duels sur la route alors ce point, il est précieux. Qui plus est, il a été pris aux mains d’un concurrent direct au classement.

Par contre, pour ceux qui ont passé la fête nationale loin des écrans auront manqué des contrôles ratés de part et d’autre et une première demie où les latéraux montréalais ont été exploités. La défense centrale a aussi souffert par moment, mais qu’en est-il, c’est un huitième blanchissage pour Sirois et ses partenaires.

Le Bleu-blanc-noir a compté sur un onze partant fort différent depuis le dernier match de mercredi contre Nashville SC. Quatre titulaires ont cédé leur place, notamment Zachary Brault-Guillard, maintenant avec l’équipe canadienne pour la Gold Cup, et Mathieu Choinière, blessé.

Pour sa part, Victor Wanyama a fait son entrée avec seulement deux minutes à faire au temps réglementaire.