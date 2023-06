Chelsea, le choix risqué de Christopher Nkunku

(Londres) Annoncée mi-décembre, mais confirmée mardi seulement, l’arrivée de Christopher Nkunku à Chelsea est un pari risqué pour l’attaquant français qui se retrouve dans une équipe déboussolée privée de compétition européenne. Encore plus à un an de l’Euro-2024 et alors que son statut en Bleu reste à affirmer.