Mason Toye (gauche) célèbre avec ses coéquipiers du CF Montréal son but porté contre le Minnesota United en deuxième mi-temps.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Absence de blues et abondance de bleu

En ce samedi soir au stade Saputo, le CF Montréal est arrivé à terme de sa séquence de 10 matchs en 33 jours, et ce, après avoir perdu en finale du Championnat canadien trois jours plus tôt. Qui plus est, il a croisé le fer avec le Minnesota United, une puissance sur la route.

Toute la logique pointait vers un résultat complexe. Or, c’est l’inverse qui s’est produit.

Sans complexe, l’Impact a profité d’un doublé de Mason Toye – contre son ancien club – pour s’imposer 4-0.

Les visiteurs en ont vu de toutes les couleurs, notamment du bleu derrière leur ligne défensive souvent prise en défaut. Après 20 matchs cette saison en gris, le club a profité de son premier duel avec un maillot à domicile pour se donner en spectacle.

Si le Bleu-blanc-noir est pratiquement incapable d’engranger des points à l’extérieur, il est sauvé par le stade Saputo qui est devenu une forteresse. C’est un septième gain consécutif à domicile, toutes compétitions confondues pour les Montréalais. Une séquence lors de laquelle il n’a pas concédé le moindre but, en partie grâce à son portier Jonathan Sirois, mais aussi compte tenu de sa défensive plus étanche.

Cette victoire a aussi permis à Montréal de revenir dans le portrait des éliminatoires, s’emparant virtuellement du 9e rang, le dernier donnant accès à la danse automnale.