Ryan Gauld (25) et Brian White (24) des Whitecaps célèbrent un but inscrit lors de la première demie.

Le sport a le don de faire vibrer et d’offrir des moments d’euphorie collective. Toutefois mercredi soir, il a montré ce qui était aux antipodes : toute sa cruauté.

En première mi-temps le gardien du CF Montréal Jonathan Sirois a joué l’une des meilleures demies d’un gardien dans l’uniforme montréalais. Il a réalisé six arrêts, la plupart étant fort complexes, dont un du bout du pied après une déviation. Un petit caviar.

Si les équipes ont retraité aux vestiaires sur un score vierge, c’est grâce au portier.

Puis en deuxième mi-temps, sur un jeu anodin, tout s’est écroulé. Sirois s’est avancé dans sa surface pour dégager un centre lointain, mais un joueur des Whitecaps de Vancouver s’est interposé entre le Québécois et le cuir. Ce même joueur, Brian White, a donc filé avec le ballon pendant que Sirois se remettait de sa chute et a marqué le but le plus facile de sa carrière.

Sirois s’est ensuite laissé tomber, s’est pris la tête et pouvait bien se demander si justice il y a dans le sport.

Néanmoins, c’était à quoi tenait l’Impact : à son brio. Une fois que le barrage a cédé, les locaux n’ont plus regardé derrière. Malgré une lueur d’espoir signée Sunusi Ibrahim en fin de match, les Montréalais ont baissé pavillon 2-1 mercredi soir en finale du Championnat canadien.

Le CFM est passé bien près d’aller à la séance de tirs au but, mais deux parades de Yohei Takaoka en fin de rencontre ont scellé l’issue du match.

En plus d’être champions canadiens, les Whitecaps ont décroché une place pour la Coupe des champions de la Concacaf en 2024 — une compétition anciennement connue comme la Ligue des champions de la Concacaf. Le club de la Colombie-Britannique a réussi à défendre son titre acquis en 2022.

Le Bleu-blanc-noir tentait de remporter le Championnat canadien pour la première fois depuis 2021. Sa quête pour un 17e titre a été stoppée en finale.