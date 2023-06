(Paris) La défenseure canadienne championne olympique Ashley Lawrence quitte le Paris Saint-Germain, où elle était en fin de contrat, a annoncé mercredi le club de la capitale.

Agence France-Presse

Arrivée au PSG en janvier 2017 en provenance de l’équipe canadienne des Vaughan Azzurri, la latérale occupait le couloir droit, évoluant derrière la Française Kadidiatou Diani.

En six saisons et demie en D1 avec le PSG, la Canadienne âgée de 27 ans a marqué six buts et a été championne de France en 2021. La même année, Lawrence (113 sélections, 8 buts) a remporté l’or olympique avec le Canada lors des Jeux olympiques à Tokyo.

« Le meilleur pour toi, much love », a commenté sur Instagram la N.9 Marie-Antoinette Katoto, qui a fait une saison blanche au PSG, blessée gravement au genou l’été dernier.