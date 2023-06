Les deux joueurs s’étaient même échangé leurs maillots à la mi-temps, et avaient rejoint les vestiaires bras dessus bras dessous en riant et en refaisant le monde.

Benzema et Ronaldo, comme un air de 2009

(Madrid) Comme on se retrouve ! Quatorze ans après leur arrivée conjointe au Real, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs buteurs de l’histoire du club madrilène, vont se retrouver en fin de carrière dans l’opulent championnat saoudien pour y prolonger leur amitié… ou faire naître une petite rivalité.

Patxi VRIGNON-ETXEZAHARRETA Agence France-Presse

Un air de 2009 : le « Nueve », qui a quitté le Real Madrid pour rallier le récent champion saoudien Al-Ittihad, marche dans les pas de son illustre coéquipier d’attaque de la « Maison-Blanche », qui évolue à Al-Nassr depuis janvier.

Le Ballon d’Or 2022 a 35 ans et a encore du football dans les jambes quand les blessures le laissent tranquille, comme l’ont montré ses 31 buts cette saison avec le Real. Le quintuple Ballon d’Or, lui, est en difficulté : transféré vers le golfe en janvier, le Portugais a tout de même claqué 14 buts en 16 matchs… mais son club, Al-Nassr n’a terminé qu’à la deuxième place du championnat saoudien, derrière le futur club de Benzema, Al-Ittihad.

Leur dernier match sous le même maillot merengue remonte au 8 août 2018 : à Skopje, en Supercoupe de l’UEFA (raflée 2-1) contre Manchester United, club « CR7 » allait revenir quelques semaines plus tard, avant d’en repartir avec fracas. Cristiano Ronaldo avait remplacé Karim Benzema à la 83e.

Retrouvailles à l’Euro

Mais leur dernière confrontation est plus récente : les deux comparses s’étaient retrouvés sous les maillots de la France et du Portugal le 23 juin 2021 en phase de groupes de l’Euro, et avaient inscrit un doublé chacun lors d’un nul 2-2.

Ce soir-là, on avait revu, l’espace d’un instant, toute la complicité qui avait contribué à former le trio magique surnommé « BBC », avec Benzema, Gareth Bale et Cristiano, entre 2013 et 2018 au Real.

Les deux joueurs s’étaient même échangé leurs maillots à la mi-temps, et avaient rejoint les vestiaires bras dessus bras dessous en riant et en refaisant le monde.

« C’était un grand plaisir de le revoir. Nous avons accompli tant de choses ensemble au Real Madrid, marqué tant de buts », avait alors souligné Benzema au micro de TF1.

En huit années ensemble au Real Madrid (2009-2018), le natif de Bron et celui de Funchal ont tout raflé : quatre Ligues des champions, deux Ligas, deux Coupes du Roi, deux Supercoupes d’Espagne, deux Supercoupes de l’UEFA, et trois Coupes du monde des clubs.

« Quelle concurrence ? »

Des soirs de gloire qui ont forgé des liens forts entre les deux hommes. Pendant de longues années, avant de se convertir en goleador métronome comme en 2021-2022, Benzema a accepté le rôle ingrat d’attaquant effacé derrière l’ogre Ronaldo, qui enchaînait les saisons à plus de cinquante, voire soixante buts.

Mais le Français a toujours nié une quelconque rivalité.

« Si tu as quelqu’un dans ton équipe qui marque trois ou quatre fois plus de buts que toi, il y a quelle concurrence ? Il n’y a pas de concurrence. Il faut donc changer ton jeu, c’est ce que j’ai fait. J’ai mis des buts, mais si j’avais l’opportunité de tirer et qu’il était mieux placé, je lui faisais la passe, car j’étais sûr qu’il allait marquer », avait confié « KB9 » dans un entretien au journal L’Équipe en avril 2022.

Les supporters les plus assidus se souviendront même que lors de ses premiers jours à Madrid, Benzema, au moment de découvrir pour la première fois le maillot blanc floqué de son nom, n’avait pas pu retenir ses larmes. Cristiano Ronaldo, lui aussi à peine arrivé d’Angleterre, lui avait alors proposé ses lunettes de soleil pour dissimuler ses yeux rouges, et les deux avaient fini par éclater de rire, lors d’une séance photo en compagnie des autres galactiques recrutés à l’été 2009 (Kaka, Xabi Alonso, etc.).

Le début d’une longue amitié née à Madrid, et qui se prolongera en Arabie saoudite.