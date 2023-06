(Miami) L’Inter Miami a annoncé le limogeage de son entraîneur anglais Phil Neville, après une série de quatre défaites et une dernière place au classement de la conférence Est de la Ligue nord-américaine de football (MLS).

Agence France-Presse

« Nous sommes et avons toujours été un club ambitieux. Parfois il faut prendre des décisions difficiles pour avancer, et c’est le cas aujourd’hui », a déclaré Jorge Mas, le propriétaire du club, cité dans un communiqué publié jeudi soir.

Alors que l’Inter Miami est souvent cité comme une destination possible pour la superstar argentine Léo Messi, donné partant du Paris SG, Neville sera remplacé à titre provisoire par un de ses adjoints… argentin, Javier Morales, a précisé le club.

Copropriétaire de la franchise, l’ancienne gloire de Manchester United, David Beckham, a par ailleurs commenté le départ de son ancien coéquipier sous le maillot des Red Devils.

« Dans ce sport, il faut parfois prendre des décisions très dures, et malheureusement nous sentions que c’était le bon moment pour changer », a dit Beckham, tout en remerciant Neville « pour son travail, sa passion […] et son intégrité ».

« Phil a beaucoup apporté à la culture de ce club, grâce à son leadership », a-t-il encore jugé au sujet de Neville, 46 ans, qui avait rejoint Miami en 2021.

Alors qu’il avait emmené le club floridien en séries éliminatoires l’an dernier, l’Inter Miami vit une saison très décevante.

Mercredi, Phil Neville a été conspué par le public lors de la défaite à domicile 1-0 face au New York Red Bulls. Une banderole « Neville Out » a été brandie et son fils Harvey, 20 ans, a été sifflé lors de son entrée en jeu.

« J’assume la responsabilité de cette défaite. Si vous êtes mécontents, tapez sur l’entraîneur, pas sur mon fils. C’est une attaque personnelle qui fait mal », avait commenté le technicien anglais à l’issue de la rencontre.