(Londres) L’association des arbitres professionnels de football anglais (PGMOL) a dénoncé vendredi « les insultes injustifiées et répugnantes » subies par Anthony Taylor, l’arbitre de la finale de la Ligue Europa, pris à partie à l’aéroport de Budapest, jeudi, par les supporters du finaliste malheureux, la Roma.

Agence France-Presse

Sur des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on pouvait voir l’arbitre anglais et sa famille qui attendaient pour prendre l’avion du retour, au lendemain de la victoire de Séville aux tirs au but contre la Roma, encerclés par des supporters et évacués sous la protection d’agents de sécurité.

Une bouteille et une chaise avaient même été lancées en direction du petit groupe.

« Nous sommes consternés par les insultes injustifiées et répugnantes adressées à Anthony et sa famille alors qu’il tentait de rentrer chez lui après avoir officié lors de la finale d’Europa League », écrit la PGMOL.

« Nous continuerons à apporter notre soutien entier à Anthony et à sa famille », a-t-elle ajouté.

L’aéroport Ferenc-Liszt de Budapest a également publié un communiqué précisant qu’un supporter italien « a été arrêté par la police et une procédure judiciaire a été engagée contre lui pour cette rixe ».

Le match en lui-même avait été constellé de fautes, d’accrochages et rythmé par 14 cartons jaunes, dont un pour l’entraîneur du club italien, José Mourinho.

Taylor avait eu plusieurs décisions importantes à prendre, notamment celle, après visionnage des images de la VAR, d’annuler un pénalty qu’il avait sifflé pour Séville, puis de ne pas en accorder un à la Roma pour une main d’un adversaire.

Mais la plus controversée, du point de vue italien, a été de faire retirer le tir au but décisif de Gonzalo Montiel, arrêté dans un premier temps par Rui Patricio, avant que l’arbitre estime qu’il n’était pas sur sa ligne au moment de la frappe.

Lors de sa deuxième tentative, l’Argentin avait donné la victoire aux Andalous.

Immédiatement après la finale, l’entraîneur de la Roma, José Mourinho, avait été filmé dans le stationnement du stade en train d’attendre la sortie de l’arbitre avant de l’insulter en anglais et en italien, le qualifiant notamment de « honte ».

L’UEFA a indiqué attendre le rapport détaillé d’Anhony Taylor avant de se prononcer sur d’éventuelles sanctions contre le coach portugais.